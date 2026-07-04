Sıcak Havada Kahve ve Su Tüketimi Uyarısı

İZMİR Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni Büşra Nur Güngör, sıcak havalarda tüketilen kahvenin suyun yerini tutmadığını, aşırı tüketildiğinde ise sıvı kaybına yol açabileceğini belirtti. Uzman Diyetisyen Güngör, vücudun susuz kalmasını önlemek için her bardak kahvenin yanında bir bardak su tüketilmesini önerdi.

Yaz aylarında serinlemek için tercih edilen buzlu kahveler, su ihtiyacını karşılamadığı gibi aşırı tüketildiğinde vücutta sıvı kaybına da neden olabiliyor. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyen Büşra Nur Güngör, kahvenin diüretik etkisi nedeniyle özellikle sıcak havalarda her fincan kahvenin yanında bir bardak su tüketilmesi gerektiğini belirterek, günlük kafein tüketiminde önerilen sınırların aşılmaması konusunda uyardı. Uzman Diyetisyen Güngör, "Kahve su tutar ya da su kaybına yol açar denmesinin sebebi kahvenin diüretik yani idrar söktürücü olmasıdır. Bu durum tüketen kişiye ve ne kadar tükettiğiyle ilgilidir. Rutinde sürekli kahve içmeyip yaz olduğunda çok fazla buzlu kahve içilirse, kişinin yaşı çok ileriyse ya da paketli kahve tercih ediliyorsa, bu durum su kaybına yol açar. Önerdiğimiz bir kişinin günlük 400 miligram kafein alımının aşılmasıdır. Bu ise günde 3-4 bardak kahveye tekabül etmektedir. Eğer büyük bir bardak kullanılıyorsa 2 bardağı geçmemeli. Küçük porsiyonlar ya da standart porsiyonlar 3-4 bardağı geçmeden tüketilmelidir. Kahve içtiğimizde sıvı tüketiyoruz ama aslında vücudumuza su almıyoruz. Sıcak havalarda ter ile kaybettiğimiz sıvıyı soğuk kahve ya da diğer içeceklerle geri kazanılmıyor. Bu nedenle biz burada birebir kuralını uygulamak istiyoruz. İçtiğim bir bardak kahve kadar bir bardak su tüketmem ve nötrlememiz gerekiyor" dedi.

'YAŞLI VE SAĞLIK SORUNU OLANLAR GÜNLÜK KAHVE TÜKETİMİNDE 200 MİLİGRAMI AŞMAMAMALI'

Günlük porsiyonları aşmadan kurula uyulduğu taktirde buzlu kahve tüketimi sağlıklı bir alternatif kategorisinde yer alınabildiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Güngör, "Diğer bir önemli nokta ise paketli ve tatlandırılmış şekeri ya da şuruplu kahveleri sağlıklı kategori içerisine almıyoruz. Hava sıcaklığının arttığı son günlerde daha fazla dikkat etmesi gereken kişiler yaşlı ve bir takım rahatsızlığı olan kişiler. Böbrek hastası, kalp yetmezliği, tansiyon hastası, kemik erimesi olanlar, gebe ya da ileri yaşlı kişilerin ise normalde 400 miligram olan kafein gereksinimini 200 miligram olarak alınmasını öneriyoruz. Örneğin bir kişi de kafein vücuttan 4-5 saatte atılırken gebelerde bu süre 15 saate kadar uzayabiliyor. Bebeğe geçiyor ve bebeğin vücudu kafeini işleyemiyor. Dolayısıyla burada alımın daha sınırlandırılması daha doğru bir tercih olacaktır" diye konuştu.

'YETERİ KADAR SU TÜKETİLMEDİĞİNDE GÜNEŞ ÇARPMASI İLE DAHA SIK KARŞILAŞILIR'

Hava sıcaklığının artması ile vücudun bir soğuma mekanizması olarak terlediğini söyleyen Uzman Diyetisyen Güngör, "Su kaybıyla beraber bir mineral kaybı da gerçekleşir. Yeteri kadar su tüketilmediğinde sıcak çarpması olayları çok daha yaygın bir hale geliyor. Bunu önlemek için özellikle kahve tüketirken susama hissinin gelmesini beklemeden kahve içtiğim kadar su eklemek gerekiyor. Güneş çarpmasından uzak durabilmek için güneş ışınlarının çok dik geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında mümkün mertebe dışarıda olmamaya özen göstermek, güneş koruyucu, şapka, gözlük kullanmak ve açık renkli ve pamuklu giysi tercihi yapmak gerekiyor" dedi.