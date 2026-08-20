Silopi'de İlk Septal Perforasyon Ameliyatı - Son Dakika
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Silopi'de İlk Septal Perforasyon Ameliyatı

Silopi\'de İlk Septal Perforasyon Ameliyatı
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Silopi Devlet Hastanesi, burun içindeki delik için kaburgadan doku alarak başarılı bir onarım yaptı.

Silopi Devlet Hastanesinde, burun iç bölmesinde delik bulunan bir hastaya, kendi kaburgasından alınan kıkırdak ve kas fasyası kullanılarak septal perforasyon onarımı gerçekleştirildi. Hastanede ilk kez uygulanan özellikli cerrahi girişim başarıyla tamamlanırken, hastanın şikâyetlerinde belirgin düzelme sağlandı.

Silopi'de İlk Septal Perforasyon Ameliyatı

Silopi Devlet Hastanesinde özellikli ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

Silopi Devlet Hastanesinde bir ilk daha yaşandı. Uzun süredir septal perforasyon nedeniyle sağlık sorunları yaşayan N.S. adlı hastaya, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Batuhan Bileyci tarafından başarılı bir cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Hastanede ilk kez yapılan septal perforasyon onarımında, hastanın kendi dokularından elde edilen kaburga kıkırdağı ve kas fasyası kullanıldı. Başarılı operasyon sayesinde hasta, yaşadığı sağlık sorunlarına Silopi'de çare buldu.

Silopi'de İlk Septal Perforasyon Ameliyatı

Kaburgadan alınan dokularla burun içindeki eksik doku yeniden oluşturuldu

Septal perforasyonun, burun iç bölmesinde meydana gelen delik nedeniyle burun tıkanıklığı, kuruluk, tekrarlayan kanama ve kabuklanma gibi şikâyetlere yol açabildiği belirtildi.

Gerçekleştirilen cerrahi müdahalede, hastanın kendi kaburga kıkırdağından hazırlanan greft kullanılarak burun içerisindeki eksik destek dokusu yeniden oluşturuldu. Kas fasyasıyla da perforasyon bölgesinin onarımı desteklendi.

Silopi'de İlk Septal Perforasyon Ameliyatı

Hastanın şikâyetlerinde belirgin düzelme

Ameliyatın ardından hastanın takip ve iyileşme sürecinin sorunsuz ilerlediği bildirildi. Yapılan kontrollerde, hastanın mevcut şikâyetlerinde belirgin düzelme sağlandığı ifade edildi.

Silopi Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen bu özellikli cerrahi girişimin başarıyla tamamlanmasının önemli bir gelişme olduğu vurgulanırken, hastaya geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Hastane yönetimi ve sağlık çalışanları, hastanın sağlığına kavuşmasından duydukları memnuniyeti paylaşarak, vatandaşlara Silopi'de nitelikli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Silopi'de İlk Septal Perforasyon Ameliyatı - Son Dakika

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