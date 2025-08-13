Sındırgı'daki Deprem İncelemeleri - Son Dakika
Sındırgı'daki Deprem İncelemeleri

Sındırgı'daki Deprem İncelemeleri
13.08.2025 10:21
Balıkesir Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından incelemeler sürüyor. Uzmanlar büyük deprem beklemiyor.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede inceleme yapan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, "Bu depremden sonra diğer faydaların da tetiklendiğini gördük. Farklı mekanizmaya sahip faylara baktığımızda, Gelenbe fayındaki gibi küçük küçük depremler olmaya başladı. Bölgede çok büyük bir deprem beklentisi içerisinde değiliz" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (DUAM) bilim insanları, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem etkisini araştırmak için bölgede çalışma yapıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren DUAM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, "1,5 ay önce de buraya gelmiştik. Özellikle Sındırgı ve Gelenbe faylarını, kayma hareketlerini incelemek için bir projemiz var. Noktalar tesis ettik. Küresel konumlama sistemi yardımıyla buralarda noktaların hareketlerini GPS uydulardan tespit ediyoruz. Depremden önce burada ölçü yaptığımızda, yer kabuğunda büyük hareketlenmeler meydana geliyordu. Biz de bu hareketlenmenin ne kadar olduğunu, fayın nasıl kırıldığını belirlemek için yine ekibimizle beraber buradayız. Fayın kırılma mekanizmasına ilişkin bilgiler toplamaktayız. Burada 4 sabit istasyonumuz var. Onların verilerine göre; anlık olarak 2-3 santim bandında sallanmaların ve anlık değişimlerin olduğunu tespit ettik. Çok büyük kaymalar yok. Değerlendirmelerimiz sürüyor. Kalıcı deformasyonun, kayma hareketleri ne kadar; özellikle yüzeye yansıyan kısmını ne kadar olduğunu modellemeye çalışacağız" dedi.

'YÜZEY KIRIĞI OLUP, OLMADIĞI KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ'

DUAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Çağlar Özkaymak da "Deprem olduktan sonra hızlı bir şekilde bölgeye geldik. Amacımız, depremin kökeninin ne olduğunu bulmak. Hangi fayların bu depremi ürettiği, gelecek dönem içerisinde hangi fayların deprem üretip, üretmeyeceği, potansiyeller nedir? Bunları yönelik saha çalışması yapıyoruz. Depremden sonra yüzey kırığı, yüzeysel deformasyonun olup olmadığı konusunda çalışıyoruz. Bölgedeki yapıyı da ortaya çıkartmaya uğraşıyoruz" diye konuştu.

'5-5.1'E KADAR ARTÇI DEPREMLER OLMA POTANSİYELİ VAR'

Prof. Dr. Özkaymak, "Bu depremden sonra diğer faydaların da tetiklendiğini gördük. Farklı mekanizmaya sahip faylara baktığımızda, Gelenbe fayındaki gibi küçük küçük depremler olmaya başladı. 6.1 büyüklüğündeki depremin bölgedeki diğer faylar üzerindeki etkisini gördük. Bölgede çok büyük bir deprem beklentisi içerisinde değiliz. Simav fay zonu içerisindeyiz. Bölgede 6.1, 6.2 büyüklüğünde deprem olması çok normal. Bu depremleri üretebilecek biri faydanın burada olduğunu biliyoruz. Bölgede belli aralıklarla bu tür depremler meydana geliyor. Ancak 5-5.1'e kadar artçı depremler olma potansiyeli var. Zaman geçtikçe artçıların büyüklüğü ve sayısı azalacak" dedi.

Kaynak: DHA

Balıkesir, İnceleme, Sındırgı, Deprem

