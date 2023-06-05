Sivas'ta bu yıl kene ısırması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi! Uzmanlar bir konuda uyardı - Son Dakika
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Sivas'ta bu yıl kene ısırması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi! Uzmanlar bir konuda uyardı

05.06.2023 14:35

Sivas'ta bu yıl kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Tokat'ın Pazar ilçesi Ovacık köyünde ikamet eden H.Y. (54) vücuduna yapışan keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde KKA tanısıyla yatan başka hastalar da bulunduğu belirtildi.

Tokat'ın Pazar ilçesi Ovacık köyünde ikamet eden H.Y. (54), vücuduna yapışan keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün ölen hastanın cenazesi ailesine teslim edildi.

SİVAS'TA BU YIL KENE NEDENİYLE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Böylece Sivas'ta bu yıl kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sivas'ta Kene Isırması Sonucu Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

KENDİNİZ ÇIKARMAYIN!

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde KKA tanısıyla yatan başka hastalar da bulunduğu belirtildi. Uzmanlar kene ısırmalarının ölümcül sonuçlar doğurabildiğini hatırlatarak, özellikle hayvancılıkla uğraşanları dikkatli olmaları, vücutlarına yapışan keneleri kendileri çıkartmamaları konusunda uyardı.

Sivas'ta Kene Isırması Sonucu Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Sağlık Sivas'ta bu yıl kene ısırması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi! Uzmanlar bir konuda uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta bu yıl kene ısırması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi! Uzmanlar bir konuda uyardı - Son Dakika
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