Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, kentte görev yapan basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şengönül, son dönemde artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞİFA DAĞITILAN YERDİR"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nin KKKA tedavisinde ciddi bir tecrübeye sahip olduğuna dikkat çeken Şengönül, "Kene Sivas'a yüklenmemeli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu anlamda şifa dağıtan bir yerdir. Hastaları iyileştirme konusunda oldukça başarılı bir oranımız var. Üniversitemiz hastalığın kaynağı değildir" ifadelerini kullandı.

110 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan ise bu sezon hastaneye 129 KKKA şüpheli ve tanılı vakanın başvurduğunu belirtti. Doğan, bu vakalardan 10’unun hayatını kaybettiğini, yaklaşık 110 hastanın ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

"RAKAMLAR GEÇEN YILA ORANLA BENZER"

Hastanede 13 hastanın tedavisinin sürdüğünü ifade eden Tamer Doğan, 2 hastanın durumunun kritik olduğunu ve yoğun bakımda takip edildiğini söyleyerek şu ifadeleri dile getirdi:

"129 tane Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası geldi. Bu hastaların 10 tanesini kaybettik. Geriye kalan yaklaşık 110 vakayı taburcu ettik. Şu an 13 vakanın tedavisi devam ediyor. 2 hasta yoğun bakımda ve durumları kritik. Bu rakamlar geçen yılın verileriyle benzer oranlarda. Tecrübeli bir hastane olarak erken başvuran vakalarda çok iyi bir destek sağlayabiliyoruz."