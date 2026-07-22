Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

22.07.2026 13:24  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, kentte artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına ilişkin, "Kene Sivas'a yüklenmemeli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu anlamda şifa dağıtan bir yerdir" dedi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan ise bu sezon hastaneye başvuran 129 KKKA şüpheli ve tanılı vakadan 10'unun hayatını kaybettiğini, 13 hastanın tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, kentte görev yapan basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şengönül, son dönemde artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞİFA DAĞITILAN YERDİR"

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nin KKKA tedavisinde ciddi bir tecrübeye sahip olduğuna dikkat çeken Şengönül, "Kene Sivas'a yüklenmemeli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu anlamda şifa dağıtan bir yerdir. Hastaları iyileştirme konusunda oldukça başarılı bir oranımız var. Üniversitemiz hastalığın kaynağı değildir" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

110 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan ise bu sezon hastaneye 129 KKKA şüpheli ve tanılı vakanın başvurduğunu belirtti. Doğan, bu vakalardan 10’unun hayatını kaybettiğini, yaklaşık 110 hastanın ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

"RAKAMLAR GEÇEN YILA ORANLA BENZER"

Hastanede 13 hastanın tedavisinin sürdüğünü ifade eden Tamer Doğan, 2 hastanın durumunun kritik olduğunu ve yoğun bakımda takip edildiğini söyleyerek şu ifadeleri dile getirdi:

"129 tane Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası geldi. Bu hastaların 10 tanesini kaybettik. Geriye kalan yaklaşık 110 vakayı taburcu ettik. Şu an 13 vakanın tedavisi devam ediyor. 2 hasta yoğun bakımda ve durumları kritik. Bu rakamlar geçen yılın verileriyle benzer oranlarda. Tecrübeli bir hastane olarak erken başvuran vakalarda çok iyi bir destek sağlayabiliyoruz."

Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yerel Haberler, Tamer Doğan, Sağlık, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar Arnavutköy'de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar
Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi
Oğuzhan Uğur’un gönderildiği cezaevi belli oldu Oğuzhan Uğur'un gönderildiği cezaevi belli oldu
Tarladaki yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti Tarladaki yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti
Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada
Market çalışanı kadını raflara savurdu Market çalışanı kadını raflara savurdu
Beşiktaş’a Ndidi’den kötü haber Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber
Van Gölü Havzası’nın sürdürülebilir geleceği için önemli adım Van Gölü Havzası’nın sürdürülebilir geleceği için önemli adım
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim... Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
İsmail Kartal’ın ’’Hazır değil’’ dediği Asensio’dan hocasını yalancı çıkaracak paylaşım İsmail Kartal'ın ''Hazır değil'' dediği Asensio'dan hocasını yalancı çıkaracak paylaşım
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’de istifa dalgası Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası

15:06
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
13:56
Özgür Özel’e destek sözü vermişti Cemil Tugay karar değiştirdi
Özgür Özel'e destek sözü vermişti! Cemil Tugay karar değiştirdi
13:53
İHA’ların vurduğu bölgeden yeni görüntü Zelenski’den açıklama var
İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var
13:41
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:53
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
11:10
Piyasaya kızdı Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 15:23:58. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.