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Son dakika haber! Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi 11 ayda 730 bin hastaya hizmet verdi - Son Dakika

Son dakika haber! Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi 11 ayda 730 bin hastaya hizmet verdi

02.10.2021 11:46

Son dakika gelişmesine göre Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi 11 ayda 730 bin hastaya hizmet verdi Balkanların sağlık üssü konumundaki Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi açıldığı günden bu yanda daha ilk yılını doldurmadan 730 bin kişiye sağlık hizmeti verdi.

Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi 11 ayda 730 bin hastaya hizmet verdi

TEKİRDAĞ - Balkanların sağlık üssü konumundaki Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi açıldığı günden bu yanda daha ilk yılını doldurmadan 730 bin kişiye sağlık hizmeti verdi. Türkiye vatandaşların yanı sıra başta Balkan Ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında yüzlerce hastaya da sağlık hizmeti verildi.

13 Kasım 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Balkanların sağlık üssü haline geldi. Yaklaşık 11 aydır faaliyette bulunan hastanede, toplamda 730 bin hastaya hizmet verildi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi aynı zamanda Balkanların sağlık üssü olma iddiasını da koruyor, başta balkan ülkeleri olmak üzere, yüzlerce yabancı hastaya da sağlık hizmeti verildi.

Bir milyona yakın hasta kabulü

Hastaneyle ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizde, bugüne kadar gerçekten de çok nitelikli işlemler gerçekleştirildi. Yaklaşık 730 bin hastamıza hizmet verildi. Bu hastalarımızdan yaklaşık 13 bin tanesi yatarak tedavi gördüler. Bunların 4 bin 779'u yoğun bakımda yattı. Bin 168 nitelikli ameliyat gerçekleştirildi. Toplamda 27 bin ameliyat gerçekleşen hastanemizde anlamlı ve nitelikli hizmetler verildi. Hastanemiz bugün itibarıyla Balkanların bir sağlık üssü konumunda. Emin adımlarla ilerleyişini sürdürmektedir. Birçok Balkan ülkesi başta olmak üzere Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Kosova olmak üzere balkanlardan ve diğer dünya ülkelerinde de hastanemize sağlık hizmeti almak üzere müracaatlar olmaktadır. Bu anlamda 600'e yakın sağlık turizmi işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerimizde dünyanın giderek bir köy halini aldığını, hani ulaşım imkanlarının geldiği bu aşamada ve iletişim imkanlarının güçlendiği, böyle bir zamanda birçok ülkeden bize hastalar gelebilmektedir" dedi.

Kuzay Irak'tan 5 saate hasta gelebiliyor

Kalkan açıklamasının devamında, "Örneğin Kuzey Iraktan çıkan bir hasta, İstanbul Havalimanına vardıktan sonra toplamda 5 saat içerisinde hastanemize ulaşabilmektedir. Ülkemizin sağlık hizmetlerinin geldiği seviyenin görülmesi ve bu hastanelerimiz sayesinde de ileri teknoloji imkanlarının kullanılması, ileri görüntüleme hizmetlerinin verilebilmesi ve nitelikli cerrahi işlemlerinin gerçekleştiriliyor olması, hastanemizi gözde hastaneler arasına sokmuş durumda. Bu çalışmaların daha da artarak, ilerleyeceğini görmekteyiz. Hastanemiz için emeği geçen tüm devlet büyüklerimize bu anlamda şükran borçluyuz. Halkımızın da bu imkanlardan mutlulukla yararlandığını görmek, biz sağlık çalışanlarını oldukça motive ediyor. Özellikle pandemi döneminde aşılama çalışmalarımızın da ilerlemesinde bu zor günleri de geçireceğiz. Hastanemiz, sağlık turizminde hedeflenen çok uluslu hizmet verme sürecini de geliştirme imkanını da bulmuş olacak" dedi.

Son dakika haber! Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi 11 ayda 730 bin hastaya hizmet verdi
Son dakika haber! Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi 11 ayda 730 bin hastaya hizmet verdi
Son dakika haber! Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi 11 ayda 730 bin hastaya hizmet verdi
Son dakika haber! Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi 11 ayda 730 bin hastaya hizmet verdi

Şehir Hastanesi, Tekirdağ, Türkiye, Kasım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi 11 ayda 730 bin hastaya hizmet verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi 11 ayda 730 bin hastaya hizmet verdi - Son Dakika
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