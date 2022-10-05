Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı

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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da yatalak hastaya işkence yapılan hastane için harekete geçti

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Ataşehir'deki özel bir hastanede görevli personel, tedavi kadın hastayla alay ederek bu anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğeri ise küfrediyor.

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." dedi.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde konuyla ilgili bir açıklama daha yayınlayarak hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti. Bakan Koca, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" ifadelerini kullandı.