Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 197 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 360 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 4 test yapıldı.

"AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takvimine uymalısınız." dedi.