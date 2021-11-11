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Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi

11.11.2021 19:32
Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 11 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 898 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203'ten 197'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 24 bin 360 olurken toplam 356 bin 4 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 197 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 360 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 4 test yapıldı.

"AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takvimine uymalısınız." dedi.

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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