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Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi

27.12.2021 20:35

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 27 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 26 bin 99 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 173'ten 157'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 22 bin 24 olurken toplam 362 bin 535 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 157 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 24 hasta taburcu olurken bugün 362 bin 535 test yapıldı.

"OMİCRON VARYANTI HIZLI YAYILMAKTA"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,89 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,55 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,89 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 129 milyon 332 bin 845'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 447 BİN 94 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 823 bin 81 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 447 bin 94 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 17 milyon 603 bin 519 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 20 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybederken 20 bin 138 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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