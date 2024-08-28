Sosyal Desteğin Önemi ve Etkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sosyal Desteğin Önemi ve Etkileri

Sosyal Desteğin Önemi ve Etkileri

Uzman Psikolog Hilal Savaş, sosyal desteğin bireylerin psikolojik sağlığın anahtarı olduğunu söyleyerek 'Sosyal destek sağlamak ve almak, bireyin duygusal dayanıklılığını artırır ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, güçlü sosyal bağlara sahip olmak, genel yaşam kalitesini artırabilir ve zorluklarla başa çıkma becerilerini güçlendirebilir' dedi.

28.08.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman Psikolog Hilal Savaş, sosyal desteğin bireylerin psikolojik sağlığın anahtarı olduğunu söyleyerek "Sosyal destek sağlamak ve almak, bireyin duygusal dayanıklılığını artırır ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, güçlü sosyal bağlara sahip olmak, genel yaşam kalitesini artırabilir ve zorluklarla başa çıkma becerilerini güçlendirebilir" dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü'nden Uzman Psikolog Hilal Savaş, sosyal desteğin bireylerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarının desteğini alma süreci olduğunu belirterek "Bu destek, kişiye aile üyeleri, arkadaşlar, iş arkadaşları veya topluluk üyeleri tarafından sağlanabilir. Sosyal destek, stresle başa çıkma, duygusal dengeyi sağlama ve genel refahı artırma gibi birçok olumlu etkiye sahiptir. Sosyal desteğin üç boyutu vardır. Bunlar, duygusal destek, somut destek ve bilgi desteği. Duygusal destek, bireye sevgi, empati, ilgi ve güvence vermektir. Somut destek ise desteğe gereksinim duyan kişilere gerekli hizmetlerin fiziksel olarak sunulması anlamına gelir. Bilgi desteği ise destek ihtiyacı olan bireye tavsiyede bulunmak, rehberlik etmek ya da yararlı bilgileri paylaşmaktır. Bu tür destek, kişinin problemlerini çözmesine yardımcı olur" diye konuştu.

'DESTEKLEYİCİ İLİŞKİYLE ANLAM DUYGUSU'

Savaş, sosyal desteğin bireylerin zor dönemlerinde stresle başa çıkmalarına yardımcı olduğunu ifade ederek "Destekleyici ilişkiler, ait olma ve anlam duygusu yaratır. Bu da hem yaşam kalitesi hem de psikolojik sağlık açısından iyilik durumunun artmasına hizmet eder. Ayrıca sosyal destek, fiziksel ve psikolojik sağlığı olumlu etkiler. Sosyal destek, bireyin baş etme yeteneklerini artırır, bireyin daha güçlü, dirençli ve mutlu hissetmesini sağlar" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL DESTEK KURTARICI OLABİLİR'

Savaş, ruh sağlığı bozukluklarında sosyal desteğin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Depresyon gibi duygu durum bozukluklarında sosyal etkileşim, depresyon belirtilerini hafifletebilir. Anksiyete bozukluğunda yaşanan yoğun endişe durumunda bireye sağlanan duygusal destek, endişe düzeyini hafifletebilir. Sosyal destek almanın yanı sıra sosyal destek sunmakta bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamaktadır. Sosyal destek sunan bireylerde empati gelişimi gibi zihinsel sağlığı destekleyen olumlu etkiler de bulunmaktadır. Ayrıca sosyal destek, bir topluluğun birbirine bağlılığını güçlendirebilir. Örneğin, komşular arasında yardımlaşma ve dayanışma, toplulukları daha sağlıklı kılar. Sosyal destek sağlamak ve almak, bireyin duygusal dayanıklılığını artırır ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, güçlü sosyal bağlara sahip olmak, genel yaşam kalitesini artırabilir ve zorluklarla başa çıkma becerilerini güçlendirebilir."

Kaynak: DHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sosyal Desteğin Önemi ve Etkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
11:46 İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı Feci görüntüler geliyor İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 13:36:05. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal Desteğin Önemi ve Etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement