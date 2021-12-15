Üye Girişi
Bilim Kurulu Üyesi Turan: "Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı, bu aşılamanın etkisi" - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Turan: "Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı, bu aşılamanın etkisi"

15.12.2021 09:57

- Bilim Kurulu Üyesi Turan: "Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı, bu aşılamanın etkisi" Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Aslında tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı.

- Bilim Kurulu Üyesi Turan: "Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı, bu aşılamanın etkisi"

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Aslında tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı. Bu aşılamanın etkisi. Aslında kış aylarında olmamız sebebiyle endişeliydik, çünkü kapalı alanlarda geçirilen süre arttıkça bulaş da artmaktaydı. Fakat bu aşı sayesinde ve yine bireysel önlemlerine dikkat eden halkımız sayesinde yoğun bakıma yatış oranlarında ani bir artış olmadı" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda azalan vaka sayısının ve buna bağlı olarak da aynı şekilde azalış gösteren ağır hasta sayısının yoğun bakımlara da yansıdığını söyledi. Prof. Dr. Turan, aşılamanın öneminin yoğun bakımlarda direkt hissedildiğini vurgulayarak, şu an yoğun bakımlarda yer alan hastaların çok büyük bir oranının aşısını olmamış ya da aşı algoritmasını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu belirtti. Aşılamanın pandemi zincirini kıracak en büyük silah olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turan, kış ayları olmasına rağmen, yoğun bakımlarda tam 2 aydır ciddi bir artış olmadığını, bunun sebebinin aşılama olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Turan ayrıca, Omicron varyantı ile ilgili şuan için konuşmanın erken olduğunu, vaka sayısı arttıkça incelenip yorum yapılabileceğini söyledi.

"Kendilerinden, hatırlatma dozları açıldığı andan itibaren aşılarını olmalarını istiyoruz"

2 yıllık süreçteki gözlemlerine dayanarak yoğun bakımlarda yatan hastaların aşılama ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Sema Kultufan Turan, "Aşılama ile öncelikli amacımız ağır hastalığı ve hastalık şiddetini azaltmak. Bu da tabi hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranlarını azaltan bir durum. Halkımızın duyarlılığı için teşekkür ediyoruz, aşılamaya karşı gerçekten ilgiyle yaklaştılar. Şu noktadan sonra aslında en çok istediğimiz, bizim 'hatırlatma dozu' diye ifade ettiğimiz dozlarını yakından takip etmeleri. Kendilerinden, hatırlatma dozları açıldığı andan itibaren aşılarını olmalarını istiyoruz. Biz bu 2 yıllık süreçte gördük ki aşılama ile hastane ve yoğun bakım yatışı açısından ciddi anlamda yarar gördük. Bizim için çok değerliydi. Aşı görevini gördü diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı"

Son zamanlarda Covid-19 vaka sayılarında yaşanan düşüşün paralel olarak yoğun bakımlara da yansıdığının altını çizen Prof. Dr. Turan, "Aslında tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı. Bu aşılamanın etkisi. Aslında kış aylarında olmamız sebebiyle endişeliydik, çünkü kapalı alanlarda geçirilen süre arttıkça bulaş da artmaktaydı. Fakat bu aşı sayesinde ve yine bireysel önlemlerine dikkat eden halkımız sayesinde yoğun bakıma yatış oranlarında ani bir artış olmadı. 2 aydır aynı sayılarla gidiyoruz diyebiliriz" diye konuştu.

"Biliyorsunuz ki pandemiler endemiye dönüşerek ortadan kalkacaklar"

Omicron varyantı ile ilgili yorum yapmak için şuan erken olduğunu ve vaka sayıları arttıkça oluşan veriler ışığında bir yorum yapmanın daha doğru olacağını vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan şunları kaydetti:

"Omicron varyantı özellikle virüsün spike diye adlandırdığımız kısmında oluşan mutasyonlar ile kişilere bulaşma özelliğini artırdı. Yaklaşık 32-33 proteinini değiştirerek, kolaylıkla bulaşabilir hale geldi. Ancak kolaylıkla bulaşması ağır hastalık oluşturacağı anlamına gelmiyor. Bu konuda net bilgiler ancak 2-3 hafta içerisinde ortaya çıkar. Çünkü vaka sayısı arttıkça anlarız. Hangi yaş grupları bundan nasıl etkilenecek, kronik hastalığı olanlar nasıl etkilenecek bunları görmek lazım. Bu noktada kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak gelen veriler umut vadeden veriler. Hastalık şiddetinin hafif olduğu yönünde, bunu da kendi verilerimiz ile birkaç hafta içerisinde teyit ederiz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ülkemizde 6 kişide görülmüştü, onlar da hastalığı hafif şekilde geçirdiler. Bu durum sevindirici. Bunda aşının da etkisi olduğunu düşünüyoruz tabi ki. Çünkü aşı tüm varyantlara karşı etkili. O yüzden Omicron varyantı hakkında net konuşmak şu aşamada pek mümkün değil. Ama umut vadediyor, açıkçası biz de bu beklentideyiz. Biliyorsunuz ki pandemiler endemiye dönüşerek ortadan kalkacaklar. Muhtemelen de önümüzdeki aylarda, yıllarda bunu göreceğimiz kanaatindeyim."

"Yoğun bakımda yatanların tamamına yakını ya aşısızlar ya da aşı dozlarını tamamlamamış bireyler"

Kendi yoğun bakım servislerinden gözlemlerini de aktaran Bilim Kurulu Üyesi Turan, "Yoğun bakımda yatanların tamamına yakını ya aşısızlar ya da aşı dozlarını tamamlamamış bireyler. Özellikle de kronik hastalığı olan ileri yaştaki bir takım bireylerin aşı dozlarını tamamlamamaları durumunda yoğun bakıma ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Tamamına yakını aslında aşısızlar ve aşı dozları tamamlanmamış kişilerden oluşuyor. Bu çok üzücü bir şey, çünkü aşı dozunu tamamlamayanların zannediyorum ki; 'bu hafta aşılanırım, önümüzdeki hafta aşılanırım, hatırlatma dozumu yaparım' gibi bir düşünce ile geciktirmeleri söz konusu olabilir. Hiç geciktirmesinler, hiç doğru bir yaklaşım olmuyor. Çünkü o arada enfekte olabiliyorlar, kendilerine aşı dozlarını tamamlamalarını öneriyorum" açıklamasında bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı, bu aşılamanın etkisi
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı, bu aşılamanın etkisi
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı, bu aşılamanın etkisi
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı, bu aşılamanın etkisi
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı, bu aşılamanın etkisi

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu Üyesi Turan: 'Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı, bu aşılamanın etkisi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:19 Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada
10:18 Magandalığın bu kadarı! "Buraya işemeyin" diyen çifte saldırdılar!
10:15 TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, tartışma yaratan verilerle ilgili sessizliğini bozdu
10:07 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaştı! Anlaşmayı Üstün yaptı
09:58 Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
09:57 Uzmanlar uyarıyor: Aldığınız ikinci el araç pert çıkabilir
09:57 Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garson işinden oldu
09:55 Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu
09:36 Kocası tarafından iki eli baltayla kesilmişti! AİHM Rusya'yı mahkum etti
09:34 Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu
Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada         
10:20
Magandalığın bu kadarı! "Buraya işemeyin" diyen çifte saldırdılar! Magandalığın bu kadarı! "Buraya işemeyin" diyen çifte saldırdılar!         
10:18
6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaştı! Anlaşmayı Üstün yaptı 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaştı! Anlaşmayı Üstün yaptı         
10:07
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 10:29:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bilim Kurulu Üyesi Turan: "Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı, bu aşılamanın etkisi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement