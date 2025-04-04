Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Kocaeli'de geçtiğimiz gün 600'den fazla vatandaşın tavuk döner nedeniyle zehirlenmesi infial yaratırken, en çok tüketilen sokak lezzetlerinden olan tavuk dönerin tehlikeleriyle ilgili Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bazı kritik uyarılarda bulundu. Uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesiyle çok ciddi zehirlenme vakaları yaşandığını belirten Göral, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

ESKİ TAVUKLAR İÇİNE SERPİŞTİRİLİYOR

Konuyla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk dönerin her yerde yenilmemesi gerektiğini, daha önce pişirilmiş tavuk döner parçalarının yeni pişirilecek tavuk dönerin arasına serpiştirildiğini ve bunun zehirlenme olasılığını artırdığını anlattı.

PİŞİRME TEKNİĞİ

Göral, pişirme sürecinin de önemini işaret ederek, "Doğru pişirme sırasında iç sıcaklık kontrolü ihmal edilmemelidir. Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C'ye ulaşmalıdır. Tavuk parçalarının eşit şekilde pişmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

"ÇAMAŞIR SUYU İLE BEYAZLATILIYOR"

Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçalarının bile döner yapımında kullanıldığını vurgulayan Göral, "Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntemdir. Resmen öldürmeye teşebbüs gibidir. İnsan sağlığı ile asla oynanmamalıdır. Böyle işletmelerin de Belediye ve hıfzıssıhha tarafından iyice ve düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmüş, zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından hastalar taburcu edilirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İŞLETME SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.