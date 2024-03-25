Trabzon Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Trabzon Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı

Geniş Video İzle

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Yapım çalışmaları süren hastanede yüzde 33 seviyelerine gelinirken, deprem izolatörlerinin ise yüzde 95'i takıldı. Şehir Hastanesi'nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane bulunacak. 2025 yılında hizmete girmesi planlanan hastanede yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar yer alacak.

25.03.2024 13:43  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı

TRABZON - Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Yapım çalışmaları süren şehir hastanesi inşaatında yüzde 33 seviyelerine gelinirken, deprem izolatörlerinin ise yüzde 95'i takıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar sürüyor. Toplam 900 nitelikli yatak sayısı sahip olacak şekilde projelendirilen ve bin 461'e tamamlanacak şekilde yatak kapasitesi arttırılabilir durumda olan Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 33 seviyelerine geldi. Kentteki yoğun bakım kapasitesini 2 katına çıkartacak olan Trabzon Şehir Hastanesi'nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. 4 bin 300 fore kazığın kullandığı şehir hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilen 562 sismik izolatör ile korunacak. Deprem izolatörlerinin yüzde 95'i takılarak monte edilirken, inşaatının kaba inşaatı ise tamamlandı. 2025 yılının Şubat ayında hizmete girmesi planlanan şehir hastanesinde yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar yer alacak.

Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmaları inceleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, yaptığı açıklamada, inşaatının yüzde 33 seviyelerine geldiğini belirterek kaba inşaatının ise yüzde 99 oranında tamamlandığını söyledi. 1.5 yıl içerisinde vatandaşların hastanenin hizmetlerinden yararlanacağını kaydeden Usta, "Hastanemiz hem yoğun bakımı ile hem yatak kapasitesi ile hem de diğer teknolojik kapasiteli ile hizmetlerin bütünleşik olarak tek çatı altında verilebilmesiyle öne çıkan bir yapılanma. İnşallah halkımız 1.5 yıl içerisinde bu hizmetten net bir şekilde istifade etmiş olacak" dedi.

"Fore kazıkların hepsi çakıldı"

Deprem izolatörlerinin yüzde 95'inin takıldığını vurgulayan Usta, "Bin 461 yatak kapasitesine kadar çıkarılabilir yapısı var. 900 yatak kapasiteli olarak görülüyor. Ama yoğun bakım yatakları ve her odayı çift yatağa çevirebilme durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla istediğimiz zaman bin 461 yatağa kadar çıkabilecek bir durum söz konusu. Deprem izolatörlerinin de yüzde 95'i takıldı, monte edildi. Diğer fore kazıkların hepsi çakıldı, o anlamda bir eksiğimiz yok. İnşallah hem fore kazık sistemi ile hem deprem izolatörleri ile ciddi bir şekilde depreme karşı dayanıklılığı sağlamış bir bina" şeklinde konuştu.

"Şehir hastanesinin dört bir tarafından yollar yapılması planlanmakta"

Trabzonspor'un stadının yanında inşa edilen Şehir hastanesine ulaşımda acil hastaların gelebilmesini engelleyecek bir durumun söz konusu olmayacağını belirten Usta, "Karayolları ile yapılan çalışmalar neticesinde şehir hastanesinin dört bir tarafından yollar yapılması planlanmakta. Onun dışında maçla alakalı olan süreçte de maç saatleri hastanelerinin aktif olmadığı saatleri tekabül ediyor. Özellikle o anlamda hastanemiz adına yoğun olmayan bir trafiğimiz söz konusu olacak. Aynı zamanda hem tünelden hem Doğu ve Batı'da olan iki kavşaktan dolayı da şehir hastanesine gelebilecek olan acil hastaların gelebilmesini engelleyecek bir durum söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Trabzon Şehir Hastanesi\'nin kaba inşaatı tamamlandı
Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Şenol Güneş, Genetik, Trabzon, Deprem, Spor, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Trabzon Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:50 TikTok’ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:35 Moskova’da katliam yapan 4 terörist tutuklandı Moskova'da katliam yapan 4 terörist tutuklandı
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:14 Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 14:36:57. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement