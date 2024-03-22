Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Balkan Ülkelerinden Gelen Hastalar İçin Bir Merkez Haline Geliyor - Son Dakika
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Sağlık

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Balkan Ülkelerinden Gelen Hastalar İçin Bir Merkez Haline Geliyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Balkan Ülkelerinden Gelen Hastalar İçin Bir Merkez Haline Geliyor

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan ülkelerinden gelen hastaların Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirtti. Rektör Tabakoğlu, hastanenin kaliteli sağlık hizmeti sunması ve yüksek düzey tıbbi gereksinimleri karşılaması nedeniyle Balkanlardan gelen hastaların tercih ettiğini ifade etti. Geçen yıl 4 bin uluslararası hastanın tedavi edildiği hastanede bu yıl sayının artması bekleniyor.

22.03.2024 09:45  Güncelleme: 09:45
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan ülkelerinden gelen çok sayıda hastanın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şifa bulduğunu belirtti.

Bulgaristan Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi'nin hekim ve hemşireleri Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sağlık alanındaki ortak projelerinin görüşüldüğü ziyarette, Tabakoğlu hastalara sağlanan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, ziyaretin ardından AA muhabirine, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 1100 yataklı hastanesinin uzman kadrosuyla hastaları iyileştirmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'deki çeşitli illerden gelen hastaların yanında Balkanlardan da çok sayıda hastanın iyileşmek için hastanelerini tercih ettiğini belirten Tabakoğlu, "Çok büyük bir hasta gurubu Balkanlardan gelmeye başladı. Özellikle Bulgaristan'dan, Batı Trakya'dan, Kosova'dan, Makedonya'dan, Arnavutluk'tan her gün gelen hasta sayımız artıyor." dedi.

Tabakoğlu, kaliteli bir sağlık hizmeti verdiklerinin altını çizdi.

"Memnun olan başka hastaları getiriyor"

Gelen hastaların çoğunun yüksek düzey tıp gereksinimi isteyen ameliyatlar ve uygulamalar talep ettiğini ifade eden Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Uluslararası Hasta Birimi artan hasta sayısıyla Balkanlardan gelen hastalara da hizmet veriyor. Akredite bölümlerimiz hastanemizin kalitesini yükseltiyor. Hastanemizin tamamı Sağlık Bakanlığı tarafından 100 üzerinden 95.13 gibi çok yüksek bir puanla kıymetlendirildi. Bu tabi kalitenin yüksek olduğu ve düzgün sağlık hizmeti verildiğini anlamına geliyor. Bu da hastaların tercih etmesinde bir faktör olmuş oluyor.

Her gün pazarlarımız, alışveriş merkezlerimiz doluyor, hastanelerimiz de uluslararası hastalarla dolmaya başladı. Memnun olan başka hastaları getiriyor. Burada ciddi bir gelecek görüyoruz belki burada daha büyük bir hastanenin varlığına ihtiyaç duyacağız."

Tabakoğlu, geçen yıl 4 bin civarında uluslararası hastanın tedavi edildiğini, bu yıl sayının artacağını kaydetti.

Ziyaretin ardından Bulgaristan'dan gelen sağlık görevlileri Uluslararası Hasta Birimi'ni ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Balkan Ülkelerinden Gelen Hastalar İçin Bir Merkez Haline Geliyor - Son Dakika

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