Türk Doktorlar Beyin Damar Hastalıklarını Öğretecek - Son Dakika
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Sağlık

Türk Doktorlar Beyin Damar Hastalıklarını Öğretecek

Türk Doktorlar Beyin Damar Hastalıklarını Öğretecek

Türk nöroradyologlar, Şanghay'daki konferansta beyin damar hastalıklarının tedavisini öğretmeyi hedefliyor.

15.05.2025 12:54
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TÜRK nöroradyologları, Shanghay-Çin'de düzenledikleri 3 bin doktor üzeri katılımcı beklenen 'World Lıve Neurovascular cConference' ile beyin damar hastalıklarının tedavisini yabancı doktorlara öğretmeyi hedefliyor.

Shanghay-Çin'de, 15-18 Mayıs 2025' te yapılacak olan World Live Neurovascular Conference'da (WLNC: Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı) Ankara Liv Hastanesi'nden Prof. Dr. Işıl Saatci, Prof. Dr. Civan Işlak ve Prof Dr. Osman Kızılkılıç tarafından yapılacak beyin damar hastalıkları tedavileri canlı yayınla konferans salonuna bağlanarak gösterilecek. Prof. Dr. Saruhan Çekirge ve Prof. Dr. Naci Koçer ise bu sırada endovasküler beyin damar ameliyatlarını dünyanın farklı yerlerinden Shanghay'a gelen tahminen 3 binin üzerinde hekime anlatarak eğitim verecekler.

'4 BOYUTLU ANJİYOGRAFİ İLE YAPILAN TEDAVİ DÜNYAYA TANITILACAK'

Nörogirişimsel radyolog Prof. Dr. Işıl Saatci, "Bu sene Şangay'da olacak WLCN'nin, beyin damar hastalıklarının kapalı yöntemlerle tedavilerin canlı yayınla hekimlere gösterilmesi şeklinde bir konferans olduğunu söyleyerek, "Daha önce 12 tane her biri farklı kıtalarda dönüşerek yapılmış benzer kursumuz oldu. Amaç o bölgedeki hekimler esas olmak üzere dünya hekimlerine bu yöntemleri öğretmek. Beyin kanamaları veya inme atakları riski taşıyan hasta grubu tedavi ettiğimiz hastalar. Bunları beyin açılmadan damar içinden giderek tedavi ediyoruz. Yaptığımız iş bu ve bu kursta da bu hastalık grubundan hastaları tedavi ediyoruz. Anjiyografi cihazlarının en ileri teknolojide olanları 4 boyutlu da gösterebilenleri kullanıyoruz. Ne demek dört boyutlu? Hem görüntüyü bütün geometrik düzlemlerde görüyoruz; hem de kan akımının herhangi bir sürecinde görüyoruz; dolayısıyla tedavi planını çok daha sağlıklı yapabiliyoruz. 2-3 milimetrelik baloncukları bile rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Dolayısıyla teknoloji çok önemli bu işte. Her anjiyografi makinesinde bu tedavileri güvenle yapmak mümkün değil" dedi.

'BUNUN EĞİTİMİNİ UZUN ZAMANDIR VERİYORUZ'

Saatci, "20 seneden uzun bir zamandır dünyanın 4 bir yerinden hekimler bu eğitimi almak üzere Ankara ve İstanbul'daki bu 2 gruba eğitim almaya workshoplara geliyorlar. Bizler eğitim vermek üzere bu ülkelere gidiyoruz ve oradaki cerrahilere katılıyoruz. Dolayısıyla yeni bir şey değil. Bunun eğitimini de çok uzun zamandır veriyoruz. Bu nedenle çok önemli Türkiye için" diye konuştu.

'3 BİNİN ÜZERİNDE HEKİME ANLATACAĞIZ'

Saatci kursta, damar yumaklarını ve damar baloncuklarının farklı tedavi yöntemlerini uygulayarak göstereceklerini anlatarak, "Tedaviler sırasında biz işimizi yapıyor olacağız. Her zaman yaptığımızı yapıyor olacağız. Çin'de salonda olan meslektaşlarımız da, onları dinlemeye gelen 3 binin üstündeki hekime anlatıyor olacaklar. Bu konuda çok deneyimli olan dünya çapındaki diğer meslektaşlarıyla birlikte panellerde tartışarak bu tedavileri anlatacaklar. Burada ben, Profesör Doktor Civan Işlak ve Profesör Doktor Osman Kızılkılıç hasta tedavilerinde primer olarak görev alacaklar. Salonda ise Profesör Doktor Saruhan Çekirge ve Profesör Doktor Naci Koçer anlatıyor olacaklar bu tedavileri. Bizim dışımızda da Fransa'dan, Amerika'dan, Arjantin'den, Çin'den alanımızda söz sahibi meslektaşlarımız tarafından birkaç farklı hastaneden daha yayınlar yapılacak ve bu tedaviler öğretilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Anjiyografi, Konferans, Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk Doktorlar Beyin Damar Hastalıklarını Öğretecek - Son Dakika

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