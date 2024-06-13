Türk Kızılay, Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nü kutluyor

Sağlık

Türk Kızılay, tüm kan bağışçılarına kurtardıkları hayatlar adına teşekkür ederek 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nü kutluyor. Kızılay, 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyasıyla, 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi kan bağışçısı olmaya davet ediyor.

Dünya Kan Bağışçıları Günü, güvenli kan ve kan ürünlerine duyulan ihtiyaç konusunda farkındalık yaratmak ve gönüllü olarak hayat kurtaran kan bağışçılarına teşekkür etmek üzere bu yıl 20'inci kez kutlanıyor. A-B-0 kan grubu sistemini bulan Nobel Ödüllü Karl Landsteiner'in doğum gününe atıfla her yıl 14 Haziran'da dünya genelinde kutlanan bu özel gün, Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılardan sağlamak üzere çalışan Türk Kızılay için ayrı bir önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kan hizmetleri görevi çerçevesinde ülke genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, 2023 yılında Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 87'sini karşıladı. 2024 yılında 10 Haziran itibarıyla 1,2 milyon ünite kan bağışına ulaşan Kızılay'ın düzenli kan bağışçı sayısı ise 829 bini aştı.

"GÜNLÜK 8500 ÜNİTE KAN BAĞIŞINA İHTİYAÇ VAR"

Her gün yaklaşık bin 200 hastanenin kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Kan ihtiyacı olduğunda, özellikle de acil durumlarda, kan bağışlarının toplanmış test edilmiş hazırlanmış ve hastanelere sevk etmeye hazır şekilde stoklarımızda bekliyor olması gerekiyor. Bir hafta boyunca hastanelerin tüm gruplarda kan ve kan bileşeni ihtiyacını yüzde yüz oranında karşılamaya yetecek stok seviyesini korumak için günlük 8 bin 500 ünite kan bağışı alma hedefimiz var. Bunun sürekliliği düzenli kan bağışçılarımızın sayısının artmasıyla mümkün. Unutmayalım, bir ünite kan üç kişinin hayatını kurtarıyor. Bu yüzden 'Birbirimize Candan Bağlıyız' diyoruz ve vatandaşlarımızı düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz" diyor.

KÖK HÜCRE BAĞIŞIYLA 5 BİN 992 HASTA ŞİFA BULDU

Türk Kızılay, kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana Türkök Projesi'nde aktif görev alıyor. Kan gibi hayati öneme sahip Türkök projesinde yaklaşık 1,1 milyon aktif kök hücre bağışçısı bulunuyor. Bugüne dek kök hücre bağışçı havuzundan gerçekleşen 5 bin 922 nakille hastaların şifa bulmasına katkı sağlandı.

KAN BAĞIŞI İÇİN 30 DAKİKA AYIRMAK YETERLİ

Dünya Kan Bağışçıları Günü vesilesiyle hayat kurtaran tüm gönüllü kan bağışçılarına teşekkür eden Türk Kızılay, 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışçısı olmaya çağırıyor. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, en yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına giderek form doldurduktan sonra doktor kontrolünde yapacağı kan bağışıyla 30 dakika içinde kan dostları arasına katılabiliyor. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor.