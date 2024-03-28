Sağlık

Türkiye'de 3'üncü: Bu merkezde bedensel engelli bireyler spor yapacak

KASTAMONU - Kastamonu'da hizmet vermeye başlayan ve Türkiye'de 3'üncü olan merkezde bedensel engelli bireyler spor yapma imkanı bulacak. Merkezin tanıtım programında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Ciddi bir emek var. Böyle bir merkez bir İstanbul'da var, bir Antep'te var üçüncüsü de burada var" dedi.

Fiziksel Engelliler Vakfı tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde sportif faaliyetler ve koordinasyon merkezinin 3'üncüsü Kastamonu'da kuruldu. Merkezin tanıtımı, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar ve KastamonuÖzel Bireylerve Aileleri Dayanışma Derneği üyelerinin katılımı ile yapıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Vidinlioğlu, merkez sayesinde engelli bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunulacağını belirtti.

"Problemlerin üzerinden gelmek eğitimden geçiyor"

Kastamonu Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hizmete alınması sonrasında ailelerin talepleri ile engelli bireylere daha fazla hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Galip Vidinlioğlu, "Burada yaklaşık 1 yılın emeği vardı. Engelsiz Yaşam Merkezinin ardından fiziksel engellilerin eğitimiyle, sporuyla, bedensel gelişimiyle ilgili bir eksik vardı. Fiziksel Engelliler Vakfımız devreye girdi, Prof. Dr. Yaşar Tatar ve ekibi, geldi. Dün gece geç saatlere kadar burayı derledi. Böyle bir merkez bir İstanbul'da, bir Antep'te var, 3'üncüsü de burada var. Burada olma sebebiyse 40 yıllık dostum. Konsepte uygun en iyi yer oldu. Sanki burası için planlanmış, organize edilmiş oldu. Niyetle uygulama arasında bir zaman geçiyor. Çok şükür, hazır hale getirdik. Bir kaç eksiğimiz kaldı, kısa sürede tamamlamış olacağız. Fiziksel engelliler için bazı şeyler çok zor. Evde çocuğunuz olur markete ekmek almaya gidemezsiniz, uyuyamazsınız. Olabilecek her türlü problem çok daha büyük problemleri beraberinde getirecektir. Bu problemlerin üzerinden gelmek eğitimden geçiyor. Burada spor yapabilecekler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Merkezde büyük mutluluk yaşadılar

Engelli bireylerin aileleri ise yapılan merkezin kendilerine büyük bir destek sağlayacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar da merkez hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Daha sonra aileleri ile birlikte merkezi gezen engelli bireyler ise doyasıya eğlendi. Daha sonra sportif faaliyetlere katılacak engelli bireyler birinci aşama sağlık taramasından geçirildi. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar tarafından yapılan muayenelerde bireylerin engellilik durumları ve ilk aşamada yapılması gerekenler tespit edildi.