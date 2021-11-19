Üye Girişi
TVHB Başkanı Eroğlu: "Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının insanlarda antibiyotik direncini geliştirmesi riski vardır" - Son Dakika

TVHB Başkanı Eroğlu: "Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının insanlarda antibiyotik direncini geliştirmesi riski vardır"

19.11.2021 10:47

TVHB Başkanı Eroğlu: "Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının insanlarda antibiyotik direncini geliştirmesi riski vardır" "Bilinçsiz ilaç kullanımı hakkında halk bilgilendirilmelidir" Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, ilk antibiyotik kullanımından...

TVHB Başkanı Eroğlu: "Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının insanlarda antibiyotik direncini geliştirmesi riski vardır"

"Bilinçsiz ilaç kullanımı hakkında halk bilgilendirilmelidir"

ANKARA - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, ilk antibiyotik kullanımından bu yana antimikrobiyal aktivitenin mekanizmasına bakılmaksızın antibiyotiğe dirençli bakterinin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek antibiyotik direncin gelişmesi riski vardır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün ortak düzenledikleri etkinliklerle 18-24 Kasım arasında Dünya Antimikrobiyal Farkındalık haftası kutlanıyor. Bu kapsamda halk sağlığı ve hayvan sağlığını tehdit eden antimikrobiyal dirençlilik farkındalığı artırmak ve antimikrobiyallere direnç enfeksiyonun yayılmasını önlemek için toplumun teşvik edilmesi amaçlanıyor. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, antibiyotik direnci ve hayvanlarda antibiyotik kullanımının nasıl olması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

TVHB Başkanı Eroğlu, yirminci yüzyılın en büyük icatlarından birinin antibiyotiklerin bulunması olduğunu dile getirerek, "Antibiyotikler, ilk kullanımlarından bu yana, insan ve hayvan sağlığında bakteriyel hastalıkların tedavisinde önemli katkılar sağlamıştır. Ancak, ilk antibiyotik kullanımından bu yana, antimikrobiyal aktivitenin mekanizmasına bakılmaksızın, antibiyotiğe dirençli bakterinin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuş günümüzde ise endişe verici düzeylere ulaşmıştır" dedi.

Antibiyotik direncinin küresel bir sorun olduğunu ifade eden Eroğlu, dünyanın herhangi bir yerinde antibiyotiğe direnç kazanmış bir bakterinin, mal, insan ve hayvanların dünyadaki dolaşımı sayesinde bir ülkeden diğerine taşınabildiğini aktardı.

Eroğlu, direnç kazanan bir bakterinin, hayvanlardan insanlara doğal koşullar altında bulaşabilen hastalık olduğunda son derece tehlikeli sonuçlar doğurabildiğini söyledi.

"Hayvanlarda antibiyotik kullanımı ile hayvanların et miktarı arttı"

Hayvanlar için antibiyotiklerin varlığının ve kullanımının, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak için esas olduğunu belirten Eroğlu, "Hayvanlarda antibiyotik kullanımı ile hayvancılık işletmelerinde verim artışı sağlanmış, ekonomik karlılık oranı yükselmiş, besi çiftliklerinde hayvanların da ömrünün uzaması et miktarını artırmış, sanayi verimliliği yükseltmiştir" diye konuştu.

"Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının insanlarda antibiyotik direncini geliştirmesi riski vardır"

Eroğlu, insan kullanımlarında olduğu gibi hayvanlarda da enfeksiyon etkeninin ilcaya duyarlı olması durumunda ilaç kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, "Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek antibiyotik direncin gelişmesi riski vardır" dedi.

"Etkisiz dozda veya gerektiğinden daha uzun bir süre ilaç verilmesi, bakterinin direnç kazanmasını kolaylaştırabilir"

Eroğlu, bakterilerin direnç kazanması ihtimalini azaltmak için antibiyotik ilaçları kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

"İlaç yeterli dozda ve mümkün olduğu kadar kısa bir süre uygulanmalıdır. Etkisiz dozda veya gerektiğinden daha uzun bir süre ilaç verilmesi, bakterinin direnç kazanmasını kolaylaştırabilir. İlaç uygulamadan önce hastalardan izole edilen bakteri ile duyarlık testleri yapılarak bu testlerin sonucuna göre, kullanılacak ilaç saptanmalıdır. Bölgedeki çeşitli bakterilerde direnç yaygınlığı iyi bilinmelidir; bu amaca yönelik araştırmalara önem verilmelidir. Mümkün olduğu kadar dar spektrumlu antibiyotikler kullanılmalıdır. Bazı ilaçlar hayvanlarda çoğu zaman enfeksiyon tedavisi için değil, büyümeyi hızlandırmak için genellikle yeme veya içme suyuna katılarak kullanılır. Bu nedenle koruyucu amaçla antibakteriyel ilaç kullanımı hayvanlarda, insanlardakinden daha sık yapılır. Bu amaçla, insanda tedavi değeri olan antibiyotik ilaçlar ve bu ilaçlarla çapraz direnç ilişkisi gösteren ilaçlar kullanılmamalıdır."

"Bilinçsiz ilaç kullanımı hakkında halk bilgilendirilmelidir"

Eroğlu, antibiyotik direncini kontrol altına almak için dikkat edilmesi gereken prensipleri ise şöyle anlattı:

"Antibiyotikler kısıtlı ve dönüşümlü olarak kullanılmalı. Antibiyotik kullanımı eğitimi verilmeli. İlaç firmaları konu ile ilgili denetlenmeli. Antibiyogram yaparak doğru antibiyotik seçilmeli. Antibiyotiklere karşı direnç durumu belirlenmelidir. Antibiyotiklere karşı direnç gelişiminin önlenmesinde alınması gereken önlemlerden biri de, bazı antibiyotiklerin rezerv olarak saklanmalarıdır. Doğru ilaç kullanımı için sağlık mensuplarının eğitim kaliteleri artırılmalı, bilgileri periyodik hizmet içi eğitim programlarıyla güncelleştirilmeli ve bilgilendirmenin kontrolü de periyodik olarak yapılmalıdır. Bilinçsiz ilaç kullanımı hakkında halk bilgilendirilmelidir. Özellikle medya aracılığı ile halkın kontrolsüz ilaç kullanımı konusunda eğitilmesi gerekir."

TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının insanlarda antibiyotik direncini geliştirmesi riski vardır
TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının insanlarda antibiyotik direncini geliştirmesi riski vardır
TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının insanlarda antibiyotik direncini geliştirmesi riski vardır
TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının insanlarda antibiyotik direncini geliştirmesi riski vardır

Antibiyotik, Veteriner, Türk, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık TVHB Başkanı Eroğlu: 'Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının insanlarda antibiyotik direncini geliştirmesi riski vardır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm 11:42 Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler 11:30 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 10:54 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
Sakinleştirmek mümkün olmadı! Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 10:30 Sakinleştirmek mümkün olmadı! Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 09:57 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu 08:58 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek 08:53 JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı

Son Dakika Haberleri
11:42 Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm
11:41 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
11:29 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler
11:28 Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu
11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:17 Ümitler azaldı: 10 gündür aranan Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
11:14 Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu
11:13 Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor
Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi         
11:42
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu         
09:25
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 11:54:32. #1.13#
SON DAKİKA: TVHB Başkanı Eroğlu: "Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının insanlarda antibiyotik direncini geliştirmesi riski vardır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement