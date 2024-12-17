UMKE Gönüllüleri Suriye\'de Arama Kurtarma Çalışmalarında

Sağlık

UMKE GÖNÜLLÜLERİ DE GÖREV ALDI

Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde yapılan arama kurtarma çalışmalarında, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri de görev aldı. Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UMKE gönüllülerimiz, Sednaya Hapishanesi'nde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç durumunda alandaki insanlara sağlık hizmeti sunmak amacıyla görevlerini icra ediyorlar. Biz iyilik medeniyetiyiz" denildi.