Ümraniye'de Okul Kantinlerine Denetim - Son Dakika
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Sağlık

Ümraniye'de Okul Kantinlerine Denetim

Ümraniye\'de Okul Kantinlerine Denetim

Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlamasıyla ilçedeki okulların kantinlerinde hijyen ve sağlık denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde kantinlerin ruhsatlarına, hijyen koşullarına ve ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edildi.

10.09.2024 13:29
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ÜMRANİYE Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okulların kantinlerinde hijyen ve sağlık denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde kantinlerin özellikle ruhsatlarına ve ortamın hijyenik olup olmadığına dikkat edildi. Satılan içeceklerin da son kullanma tarihlerine bakıldı.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda beslenmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, kantinlerin hijyen kurallarına uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gıda saklama koşulları titizlikle incelendi.

Ekipler, denetimler sırasında kantin çalışanlarına hijyen konusunda bilgilendirmelerde bulunarak, öğrencilerin sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem alınmasını sağladı.

Denetimlerin ardından kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı. Belediye yetkilileri, sağlıklı nesillerin yetişmesi için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

'YIL İÇİNDE KONTROLLER RUTİN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Zabıta memuru Yunus İçöz, "Yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında okulların kantinlerinin denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda son kullanma tarihi geçen ürünlerin kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ekipler olarak kantinlerin ruhsatlandırma aşamasında öğrencilere uygun bir hale getirilmesi amacıyla kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yıl içinde bu kontroller rutin olarak gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

'OLUMSUZLUK DEVAM EDİYORSA O İŞLETME MÜHÜRLENİR'

Şimdiye kadar iki okulu denetlediklerini ve herhangi bir sıkıntı görmediklerini belirten İçöz, "Yıl içerisinde belirli tarihlerde okulların denetimini gerçekleştiriyoruz. Denetimlerde olumsuzluğa rastladığımız takdirde bunun hakkında tespit tutanağı tanzim ediyoruz. İlgili müdürlüklere bu konu hakkında yazılı olarak bilgi geçiyoruz. Olumsuzluk çok ciddi bir boyuttaysa biz gerekli yasal işlemleri yaparız eğer olumsuzluk devam ediyorsa o işletme hakkında mühürleme işlemi gerçekleştirilir" dedi.

KANTİCİLER: DENETİME AÇIĞIZ

Kantin işletmecisi Durdane Taşlıçukur ise "En ufak bir yanlışımız olmadı. Okul dün açıldı, denetim beklemiyorduk. Her gün kantini temizliyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Çilesis de "Denetim çok iyi geçti. Her türlü denetime açığız. Okulumuzun da denetim kurulu var. Ruhsatlar, hijyen gibi konular ile ilgili çeşitli kurumlar tarafından da denetleniyoruz. Şu anda da bir problem yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Ümraniye'de Okul Kantinlerine Denetim - Son Dakika

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