Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsün yeni varyantı Omicron'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve bilim insanı Karl Lauterbach'ın ortaya attığı iddiaya göre; koronavirüs salgınından kurtulmanın yolu Omicron varyantıyla mümkün olabilir.
TRT Haber'in aktardığına göre giderek yayılan Omicron varyantı için umutlu konuşan Lauterbach, salgının tahmin edilenden daha erken bitebileceğini belirterek, "Omicron varyantı salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir" dedi.
Alman bilim insanı, yeni varyantla ilgili ilk raporların olumlu olduğunu söyledi. Virüsün şimdiye kadar hastaneye yatışa veya can kaybına neden olmadığına dikkati çeken Lauterbach'a göre, Omicron varyantındaki mutasyon, hastalığı daha bulaşıcı ama daha hafif bir hale dönüştürmüş olabilir. Bu da koronavirüsün daha basit bir soğuk algınlığı gibi tedavi edilebileceği anlamına gelebilir.
Bu durumun gevşemeye sebebiyet vermemesi gerektiğini vurgulayan Lauterbach, yeni varyantın bulaşmasını azaltmak için seyahat kısıtlamalarına ve maske gibi kurallara uyulmasının önemli olduğunu aktardı.
Araştırmacılar, Omicron varyantının aşılara karşı direncinin anlaşılması için en az iki hafta beklenmesi gerektiğini belirtiyor.
Öte yandan Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının henüz Türkiye'de görülmediğini söyledi. Bakan Koca, "Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Sağlık › Umutlandıran koronavirüs salgını sözleri: Omicron, yeni yıl hediyesi olabilir - Son Dakika