Umutlandıran koronavirüs salgını sözleri: Omicron, yeni yıl hediyesi olabilir - Son Dakika

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Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsün yeni varyantı Omicron'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve bilim insanı Karl Lauterbach'ın ortaya attığı iddiaya göre; koronavirüs salgınından kurtulmanın yolu Omicron varyantıyla mümkün olabilir.

"YILBAŞI HEDİYESİ OLABİLİR"

TRT Haber'in aktardığına göre giderek yayılan Omicron varyantı için umutlu konuşan Lauterbach, salgının tahmin edilenden daha erken bitebileceğini belirterek, "Omicron varyantı salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir" dedi.

"HASTALIĞI DAHA HAFİF HALE DÖNÜŞÜTÜREBİLİR"

Alman bilim insanı, yeni varyantla ilgili ilk raporların olumlu olduğunu söyledi. Virüsün şimdiye kadar hastaneye yatışa veya can kaybına neden olmadığına dikkati çeken Lauterbach'a göre, Omicron varyantındaki mutasyon, hastalığı daha bulaşıcı ama daha hafif bir hale dönüştürmüş olabilir. Bu da koronavirüsün daha basit bir soğuk algınlığı gibi tedavi edilebileceği anlamına gelebilir.

Karl Lauterbach

TEDBİR VURGUSU

Bu durumun gevşemeye sebebiyet vermemesi gerektiğini vurgulayan Lauterbach, yeni varyantın bulaşmasını azaltmak için seyahat kısıtlamalarına ve maske gibi kurallara uyulmasının önemli olduğunu aktardı.

AŞILARIN ETKİNLİĞİYLE İLGİLİ İKİ HAFTA BEKLENMESİ GEREKİYOR

Araştırmacılar, Omicron varyantının aşılara karşı direncinin anlaşılması için en az iki hafta beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

BAKAN KOCA DA YENİ VARYANTLA İLGİLİ OLUMLU KONUŞTU

Öte yandan Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının henüz Türkiye'de görülmediğini söyledi. Bakan Koca, "Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir." ifadelerini kullandı.