UNFPA: Çocuk Evlilikleri Küresel Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

UNFPA: Çocuk Evlilikleri Küresel Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor

UNFPA: Çocuk Evlilikleri Küresel Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya genelinde çocuk evliliklerinin yasal düzenlemelere rağmen yaygın bir sorun olduğunu ve her beş kız çocuğundan birinin 18 yaşından önce evlendiğini açıkladı. Çocuk evlilikleri, kızların sağlık ve geleceği üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor.

20.11.2024 10:46  Güncelleme: 10:47
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BİRLEŞMİŞ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), çocuk evliliklerinin tüm yasal düzenlemelere rağmen, dünya genelinde yaygın bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti. Küresel verilere göre, kız çocuklarının yüzde 36'sı 18 yaşından önce, yüzde 10'u ise 15 yaşından önce evleniyor.

UNFPA, çocuk evliliklerinin bir insan hakları ihlali olduğunu vurguladı. Tüm yasal düzenlemelere rağmen, dünya genelinde bu uygulamanın yaygın bir sorun olmaya devam ettiği ifade edildi. Küresel verilere göre, her beş kız çocuğundan biri 18 yaşını doldurmadan evleniyor. En az gelişmiş ülkelerde bu oran neredeyse iki katına çıkıyor: Kız çocuklarının yüzde 36'sı 18 yaşından önce, yüzde 10'u ise 15 yaşından önce evleniyor.

Açıklamada, çocuk evliliklerinin, kız çocuklarının hayatını ve sağlığını tehdit ettiği, geleceklerini olumsuz etkilediği belirtildi. Çocuk yaşta evlendirilen kızların, ergenlik döneminde hamile kalma olasılıklarının yüksek olduğu ve bu durumun, hamilelik veya doğum sırasında komplikasyon riskini artırdığı kaydedildi. Bu komplikasyonların, özellikle ergenlik döneminin sonlarındaki kız çocuklarında, en yaygın ölüm nedenlerinden biri olduğunun da altı çizildi.

UNFPA'dan yapılan açıklamada, çocuk evliliklerinin sona erdirilmesi için politika, program ve yasal düzenlemeler geliştirilmesinin desteklendiğine dikkat çekilerek, kız çocuklarını güçlendirmeye yönelik sağlık, eğitim ve güvenliklerini artırma konusunda yatırımların teşvik edildiği bildirildi. Ayrıca evli kız çocuklarına yönelik aile planlaması ve anne sağlığı gibi ihtiyaçlara da destek olunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Evlilik, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık UNFPA: Çocuk Evlilikleri Küresel Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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