Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İçin Cezaevlerinde Rehabilitasyon Projesi Başlatılıyor - Son Dakika
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Sağlık

Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İçin Cezaevlerinde Rehabilitasyon Projesi Başlatılıyor

Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İçin Cezaevlerinde Rehabilitasyon Projesi Başlatılıyor

Türkiye Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, uyuşturucu bağımlısı tutuklu ve hükümlülere yönelik Bağımlı Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumları Projesi'nin pilot uygulamasının Adana ve Bolu'da başlatılacağını açıkladı. Proje ile bağımlı bireylerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması hedefleniyor.

27.11.2024 20:03  Güncelleme: 20:05
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TÜRKİYE Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, uyuşturucu bağımlısı tutuklu ve hükümlülere yönelik Bağımlı Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumları Projesi'nin pilot olarak Adana ve Bolu'da başlayacağını belirterek, "Cezaevindeki bir kardeşimiz hem psikoterapi hizmeti hem meslek edindirme kursu alacak" dedi.

Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan 340 bin 268 hükümlü ve tutuklu arasında, uyuşturucu suçlarından kalanların oranı yüzde 36 ile ilk sırada yer alıyor. Uyuşturucu suçlarından 119 bin kişi tutuklu veya hükümlü bulunurken, bu kişilerin büyük kısmı bağımlılık problemi ile mücadele ediyor. Adalet Bakanlığı, bu soruna çözüm getirmek amacıyla Bağımlı Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumları Projesi'ni hayata geçirme kararı aldı. Bu kapsamda Bolu ve Adana'da pilot çalışma başlatıldı. Çalışma ile bağımlı bireylerin cezaevi sürecinde de bağımlılıktan kurtulmaları ve topluma kazandırılmaları hedeflendi.

'ÇOK GÜZEL BİR PROJE'

Türkiye Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Adana Yeşilay Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında projeyle ilgili bilgiler verdi. Cezaevindeki bağımlıların rehabilitasyon sistemine dahil edilmesi gerektiğini belirten Dinç, "Adalet Bakanlığı bu konuda Yeşilay ile irtibat halinde, çok güzel bir proje yapıyor. 'Cezaevi süresi devam ederken nasıl bir rehabilitasyon sistemi kurarız?' diye bir model üzerinde çalışıyorlar. Bu konudaki ilk çalışmayı da Adana ve Bolu'da yapıyorlar. Cezaevindeki bir kardeşimiz vaktini geçirirken aynı zamanda bağımlılıktan kurtulmak için hem psikoterapi hizmeti hem meslek edindirme kursu alacak hem de kaybettiği becerilerini yeniden kazanmak için çalışmalar yapacak" dedi.

Haber: -Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İçin Cezaevlerinde Rehabilitasyon Projesi Başlatılıyor - Son Dakika

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