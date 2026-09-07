Uzman Dr. Elif Şanal Ulu, okul çağı çocukları için göz sağlığı uyarılarında bulundu - Son Dakika
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Uzman Dr. Elif Şanal Ulu, okul çağı çocukları için göz sağlığı uyarılarında bulundu

Uzman Dr. Elif Şanal Ulu, okul çağı çocukları için göz sağlığı uyarılarında bulundu
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Okulların açılmasıyla birlikte göz sağlığı sorunlarının daha kolay fark edildiğini belirten Op. Dr. Elif Şanal Ulu, miyopi, astigmat ve göz tembelliği için düzenli muayene çağrısı yaptı. Uzman, ekran maruziyetini azaltma, açık havada zaman geçirme ve gözlük kullanan çocukların 6 ayda bir kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

OKULLARIN açılmasıyla birlikte çocuklarda görme kusurlarının daha kolay fark edilebildiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Şanal Ulu, "Ekran maruziyetini azaltmak, çocukların dışarıda daha fazla zaman geçirmesini sağlamak ve düzenli göz kontrollerini ihmal etmemek göz sağlığının korunması açısından önem taşıyor" dedi.

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların ders, tablet, telefon ve bilgisayar kullanım sürelerinin artabildiğini dile getiren Medical Park TEM Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Elif Şanal Ulu, özellikle okul çağında çocukların göz sağlığının yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Op. Dr. Ulu, miyopi, astigmat ve göz tembelliği gibi görme sorunlarının okul döneminde daha kolay fark edilebildiğini söyledi.

'GÖRME KUSURLARI OKUL DÖNEMİNDE FARK EDİLEBİLİR'

Okulların açılması ve derslerin başlamasıyla birlikte çocuklarda bazı görme kusurlarının fark edilebildiğini kaydeden Op. Dr. Ulu, "Özellikle ilkokul çağındaki çocukların miyopi, astigmat ve göz tembelliği açısından muayene edilmesi önemlidir. Çocuk tahtayı görmekte zorlanıyor, gözlerini kısıyor, sık sık gözlerini ovuşturuyor veya baş ağrısından yakınıyorsa göz doktoruna götürülmesi önerilir" diye konuştu.

'UZUN SÜRELİ EKRAN KULLANIMI GÖZ YORGUNLUĞUNA NEDEN OLABİLİR'

Tablet, telefon ve bilgisayar kullanımının artmasının çocukların göz sağlığını etkileyebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Ulu, "Uzun süreli ekran maruziyeti göz kuruluğu, göz yorgunluğu, baş ağrısı, uzak görüşte bulanıklık ve miyopide artışa neden olabilir. Ayrıca gece yatmadan önce ekran kullanımı uyku düzenini bozarak görmeyi olumsuz etkileyebilir" dedi.

Ekran karşısında geçirilen sürenin artmasıyla göz kırpma sayısının azalabildiğini belirten Op. Dr. Ulu, bunun da göz kuruluğu, göz yorgunluğu ve baş ağrısı gibi şikayetlerin artmasına neden olabileceğini söyledi.

'20-20-20 KURALI ÇOCUKLARDA DA UYGULANABİLİR'

Çocukların ekran kullanırken düzenli aralar vermesinin önemine değinen Op. Dr. Ulu, "Çocuklar da yetişkinler gibi 20 dakikada bir 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakarak veya gözlerini kapatarak gözlerini dinlendirebilir" diye konuştu.

'EKRAN İLE GÖZ ARASINDAKİ MESAFEYE DİKKAT EDİLMELİ'

Tablet ve bilgisayar kullanırken ekran ile göz arasındaki mesafenin de önemli olduğunu belirten Op. Dr. Ulu, "Tablet kullanırken yaklaşık 40-50 santimetre, bilgisayar kullanırken ise 50-70 santimetre mesafe uygun olabilir. Ayrıca tablet ve bilgisayar kullanırken çocukların gözlüklerini kullanmaları gerekmektedir" dedi.

'ÇALIŞMA ORTAMI YETERİNCE AYDINLIK OLMALI'

Ders çalışılan ortamın aydınlatmasının da göz sağlığı açısından önem taşıdığını kaydeden Op. Dr. Ulu, "Oda gün ışığı renginde ve yeterince aydınlık olmalı. Masa lambası sol taraftan çalışma alanına ışık vermeli. Ekran aydınlatması oda ışığına oranla çok parlak olmamalı ve ekranda yansıma oluşturacak başka bir aydınlatma bulunmamalıdır" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN AÇIK HAVADA ZAMAN GEÇİRMESİ ÖNEMLİ'

Çocuklarda miyopi sıklığının artabildiğine dikkat çeken Op. Dr. Ulu, uzun süre kapalı ortamda ve yakına bakarak zaman geçirmenin miyopi gelişimiyle ilişkili olabileceğini belirtti. Op. Dr. Ulu, "Çocuklar mümkün olduğunca dışarıda zaman geçirerek gün ışığı almalıdır" diye konuştu.

'GÖZ KONTROLLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMALI'

Çocukların göz kontrollerinin düzenli olarak yapılmasının önemine dikkat çeken Op. Dr. Ulu, "Çocuklarda doğumda, 1'inci ayda, 6'ncı ayda ve sonrasında yılda bir rutin göz muayenesi yapılmalıdır. Gözlük kullanmayan çocuklar yılda bir, gözlük kullanan çocuklar ise 6 ayda bir kontrol edilmelidir. Ancak okul döneminde görmeyle ilgili ek bir şikayet ortaya çıkarsa rutin kontrol zamanı beklenmeden göz muayenesi yapılması önemlidir" dedi.

'EKRAN MARUZİYETİNİ AZALTIN, AÇIK HAVADA GEÇİRİLEN ZAMANI ARTIRIN'

Okulların açılmasıyla birlikte ailelerin çocukların göz sağlığı konusunda günlük yaşamda bazı noktalara dikkat etmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Ulu, "Çocuklarınızı mutlaka göz muayenesine götürün. Gözlükleri yıprandıysa cam ve çerçeve değişimi yapın. Çocuklarınızla bol bol dışarıda vakit geçirin ve ekran maruziyetini azaltın. Doktorunuzun tavsiye ettiği aralıklarla göz kontrollerini yaptırın" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman Dr. Elif Şanal Ulu, okul çağı çocukları için göz sağlığı uyarılarında bulundu - Son Dakika

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