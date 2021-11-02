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Uzmandan "Aşı karşıtları izole edilmeli, eğitim gören çocuklar aşılanmalı" önerisi - Son Dakika

Uzmandan "Aşı karşıtları izole edilmeli, eğitim gören çocuklar aşılanmalı" önerisi

02.11.2021 19:58

Uzmandan "Aşı karşıtları izole edilmeli, eğitim gören çocuklar aşılanmalı" önerisi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Uzmandan "Aşı karşıtları izole edilmeli, eğitim gören çocuklar aşılanmalı" önerisi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya: "Aşı olmayanların, toplu yerlerde bulunma haklarının olmaması gerekiyor"

"Eğitim gören çocukların hepsinin aşılanması gerekiyor"

İZMİR - Covid-19 pandemisine karşı aşı olmayan bireylerin izole edilmesi gerektiğini savunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "süper bulaştırıcı" olarak tanımlanan çocukların da aşılanması gerektiğini söyledi.

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, uzun bir süredir dünyanın gündeminde olan Covid-19 pandemisine karşı aşı olmayan kişilerin toplu alanlardan izole edilmesi gerektiğini ifade etti. Son dönemlerde, çocuk ve gençlerin ağırlıklı olarak yoğun bakım servislerinde Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğünü kaydeden Prof. Dr. Sakarya, "süper bulaştırıcı" olarak tanımlanan çocukların da aşılanmaları gerektiğine vurgu yaptı.

"Sadece kendinize ve çocuğunuza değil, toplumun her kesimine zarar verebilirsiniz"

"Süper bulaştırıcı" grubun aşılanmasının çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sakarya, "Aşı olmayan kişilerin aşı konusunda iyi eğitilmesi gerekiyor. Aşı ile ilgili senaryoların yanlış olduğunun kendilerine anlatılması gerekiyor. Çünkü aşıda, kendilerini evham oluşturabileceği bir şey yok. Aşı olmayan Covid vakaları hastanemize çok geliyor. Aşı olmayan insanların hasta olduklarında düştükleri durum, pişmanlıklarıyla yok edilebilir değil. Herhalde hiçbir anne ve baba, evladını yoğun bakımda entübe edilmiş, nefes alamazken, sağa sola çırpınır halde görmek istemez. Artık bunlardan ders alınması gerekiyor. Bundan sonra olabilecek virüs patlamalarının veya oluşabilecek mutasyonların vicdani sorumluluğunu alabilmek de önemli bir problemdir. Çünkü aşı olmadığını zaman virüs sizde rahatlıkla konaklayabilir, çoğalabilir ve mutasyona uğrayabilir. Yani aşı olmadığınız takdirde sadece kendinize ve çocuğunuza değil, toplumun her kesimine zarar verebilirsiniz. Bu tür konuları sosyal medyadan değil, uzmanından öğrenmek en uygun şeylerden biri" dedi.

"Aşı olmayanların, toplu yerlerde bulunma haklarının olmaması gerekiyor"

Aşının, enfeksiyon hastalığından kurtulmanın en ucuz ve en kesin yollarından biri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sakarya, "Böyle bir pandemi yaşıyorsak ve de insanları bu hastalıktan dolayı kaybediyorsak, global olarak insanların aşılanması gerekiyor. Dünyada aşılanmayan iki grup var. Biri, aşıya ulaşamayan gruplar, diğeri de aşı karşıtları grubu. Bir tedaviyi olmak ya da kendi vücudunuza bir şer yaptırmak insani bir hakkınızdır. İstersiniz ya da istemezsiniz. Kendinizi ölüme de terk edebilirsiniz. Örneğin kanser olduğunuzda tedavi olmak istemezsiniz. Bu, sizle hastalığınız arasındaki ilişkidir ama siz aşı olmadığınız için hasta oluyorsanız ve de bunu başka kişilere bulaştırıp onların ölümüne neden oluyorsanız bu sizin hakkınız değildir. Ya, toplum içinde yaşamaktan izole edilmelisiniz ya da bilimsel otoritelerin çizdiği yolda korunma kurallarını uygulayacaksınız. Başka bir yolu yoktur. Aşı olmayanların, toplu yerlerde bulunma haklarının olmaması gerekiyor. Buna toplu taşıma da dahil" diye konuştu.

"Eğitim gören çocukların hepsinin aşılanması gerekiyor"

"Süper bulaştırıcı" olarak tanımlanan gençler ve çocuklar hakkında konuşan Prof. Dr. Sakarya, çocukların Covid'e karşı daha dirençli olduğunu ve daha az semptom verdiğini söyledi. Covid olan çocukların hastalıklarının çok belli olmadığını ancak bulaştırma potansiyellerinin çok yüksek olduğunu belirten Sakarya, "Bu, eğitim dursun anlamına gelmiyor. Eğitim gören çocukların hepsinin aşılanması gerekiyor. Covid kliniklerinde, maalesef çocuk ve genç hasta sayısı çok fazla. Elbette, aşı olduktan sonra 'tamamen korunmuş durumdayım, her şeyi yapabilirim' dememek gerekiyor. Aşı, hastaneye yatmanızı veya yoğun bakım hastası olmanızı engelleyecek kadar koruyacaktır. İzolasyon, temizlik, mesafe kurallarına devam edecek olursak hastalığı kapma ihtimali düşecektir. Ancak bu şekilde pandemi yok olacaktır" sözlerine yer verdi.

Gebelere ilk 3 ayın ardından aşı önerisi

Virüs varyantları ile ilgili de bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Varyantların hepsinin nedeni, insandaki kontrol edilemeyen çoğalmadır. Aşı, önümüzdeki dönemlerde çok tehlikeli olabilecek varyantların ortaya çıkmasını da engelleyecektir. Bizim şu an en büyük sorunumuz süper bulaştırıcılar. Bu kişiler daha az semptom gösterip daha fazla viral yüke sahip oluyor. Aşı karşıtları ile girmiş olduğunuz diyalogda farklı sosyal medya senaryoları, esas kahreden nokta oluyor. 'Yeni teknoloji uyguluyorlar, sonunda ne çıkacağını bilmiyorum' diyebiliyorlar ancak Türkiye'de şansın var. Eski teknoloji ile üretilmiş aşıyı da olabilirsin. Yan etkiler konusunda söylemler oluyor. Aşı reaksiyonları, her zaman olabilir şeyler. Aşı olurken mikrobun bir bölümü veriliyor ki ona karşı bağışık yanıtınız gelişsin diye. Bu bağışık yanıtı gelişirken de hasta olmuşsunuz gibi etkiler olabilir" ifadelerini kullandı. Sakarya, gebelik düşünen kadınların önceden aşılanmalarının önemli olduğunu, gebelik süreci içerisinde kendilerini iyi korumaları gerektiğini belirterek gebelere ilk 3 aydan sonraki dönemde aşı olmalarını önerdiklerini kaydetti.

Uzmandan Aşı karşıtları izole edilmeli, eğitim gören çocuklar aşılanmalı önerisi
Uzmandan Aşı karşıtları izole edilmeli, eğitim gören çocuklar aşılanmalı önerisi
Uzmandan Aşı karşıtları izole edilmeli, eğitim gören çocuklar aşılanmalı önerisi
Uzmandan Aşı karşıtları izole edilmeli, eğitim gören çocuklar aşılanmalı önerisi

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Sakarya, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmandan 'Aşı karşıtları izole edilmeli, eğitim gören çocuklar aşılanmalı' önerisi - Son Dakika


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