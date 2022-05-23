Uzmanından "toz taşınımına karşı maske ve gözlük kullanın" tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanından "toz taşınımına karşı maske ve gözlük kullanın" tavsiyesi

23.05.2022 16:35

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Leyla Sağlam, Kuzey Afrika üzerinden gelip birçok kentte hava kalitesini düşüren toz zerrecikleri nedeniyle kalp ve akciğer hastalığı olanlar ile çocukların sokağa çıkmamasını, çıkanların ise maske ve...

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Leyla Sağlam, Kuzey Afrika üzerinden gelip birçok kentte hava kalitesini düşüren toz zerrecikleri nedeniyle kalp ve akciğer hastalığı olanlar ile çocukların sokağa çıkmamasını, çıkanların ise maske ve gözlük kullanmasını tavsiye etti.

Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden gelen ve Doğu Anadolu'daki kentlerin de aralarında yer aldığı birçok şehirde etkisini gösteren toz zerreciklerine karşı önlem amacıyla kalp ve akciğer hastalığı olanlar ile çocukların mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmaması gerektiğini söyledi.

Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden havanın toz bulutlu olacağı yönünde uyarılar yaptığına işaret eden Sağlam, "Özellikle akciğer ve kalp hastaları bu havalarda mecbur değilseler sokağa çıkmayıp evlerinde kalsın, çıkacaklarsa da mutlaka gözlük ve maske kullanılmalı. Bu tarz hastalar ilaçlarını da aksatmamalı. Çünkü bu tozların içinde neler olduğunu analiz etmek lazım." dedi.

Sağlam, toz bulutlarının Sahra Çölü üzerinden yurda geldiğini, bu toz bulutlarında yüksek demir olabileceğini dile getirdi.

Çocuklar için de benzer uyarıları yapan Sağlam, şunları kaydetti:

"Çocuklarda solunum hastalıkları sık görülüyor. Çocuklar bu havalarda dışarı çıkmamalı. Toz bulutlarında demirin yüksek olduğu söyleniyor. Toz zerreciklerinin içinde bulunan partikül madde dediğimiz maddeler önemlidir. Bazı maddeler akciğere hiç alınmayabiliyor, bazları çok küçüktür akciğere alınır atılır, ama 5-10 mikron arasındaki partikül maddeler akciğere zarar verebilir. Onun için bu havalarda dikkatli olmak ve korunmak gerekli. Vatandaşlarımız dikkatli olsun."

Uzmanından toz taşınımına karşı maske ve gözlük kullanın tavsiyesi
Uzmanından toz taşınımına karşı maske ve gözlük kullanın tavsiyesi
Uzmanından toz taşınımına karşı maske ve gözlük kullanın tavsiyesi
Uzmanından toz taşınımına karşı maske ve gözlük kullanın tavsiyesi

YORUMLAR
500
Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanından 'toz taşınımına karşı maske ve gözlük kullanın' tavsiyesi - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi
17:18 Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayında
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:58 Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:32:23. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanından "toz taşınımına karşı maske ve gözlük kullanın" tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement