Vaka sayısının arttığı Tunceli'de "tam aşılı nüfus" nedeniyle Kovid-19 ölümleri düşük - Son Dakika
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Vaka sayısının arttığı Tunceli'de "tam aşılı nüfus" nedeniyle Kovid-19 ölümleri düşük

01.03.2022 10:17
Vaka sayısının arttığı Tunceli'de "tam aşılı nüfus" nedeniyle Kovid-19 ölümleri düşük

Yeni tip koronavirüs (Kovis-19) vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Tunceli'de, nüfusun büyük çoğunluğunun aşılı olması nedeniyle hastaneye yatışlarda ve ölüm oranlarında artış yaşanmadığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovis-19) vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Tunceli'de, nüfusun büyük çoğunluğunun aşılı olması nedeniyle hastaneye yatışlarda ve ölüm oranlarında artış yaşanmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Dr. Hakkı Ataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda vaka artışlarının eğitim-öğretim döneminin başlaması ve mevsime bağlı kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzamasından kaynaklı olduğunu söyledi.

Vaka artışlarına rağmen hastane servisi ve yoğun bakım doluluk oranlarında artış gözlemlenmediğini ifade eden Ataş, virüse yakalanan çoğu hastanın eksik aşılı olduğunu dile getirdi.

Kentte iki doz Kovid-19 aşısı olanların yüzde 80'in üzerinde olduğuna işaret eden Ataş, "Eksik aşılı olan kişilerin aşılarını bir an önce tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Yakın zamanda il merkezimizde yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı ve şu anda tüm ilçelerimizde bu aşı yapılıyor." dedi.

Ataş, gelecek haftalarda vaka sayılarında düşüş beklediklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde maske, mesafe ve aşı konusundaki hassasiyetimizi yeniden gündeme getirip toplumuzu bu noktada destek olmaya devam ediyorum. Vaka sayılarımız yüksek seyretmesine rağmen ölüm oranlarımızda bunun paralelinde bir artış gözlenmemektedir. Bunun sebebi de yüksek düzeydeki tam aşılı nüfusa sahip olmamızdan kaynaklanıyor." diye konuştu.

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İl Sağlık Müdürü, Hastane, Tunceli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Vaka sayısının arttığı Tunceli'de 'tam aşılı nüfus' nedeniyle Kovid-19 ölümleri düşük - Son Dakika


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