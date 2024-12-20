Van'da Hastanede Ameliyat İddialarına Soruşturma - Son Dakika
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Sağlık

Van'da Hastanede Ameliyat İddialarına Soruşturma

Van\'da Hastanede Ameliyat İddialarına Soruşturma

Özel Lokman Hekim Hastanesi'nde temizlik görevlilerinin ameliyatlara girdiği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Hastane yönetimi ise iddiaları reddetti.

20.12.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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VAN'da faaliyetlerini sürdüren Özel Lokman Hekim Hastanesi'nde yapılan bazı ameliyatlara, hastanedeki temizlik görevlilerinin de girdiği iddiaları üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammed Tosun, konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtirken, hastane yönetimi iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesindeki Özel Lokman Hekim Hastanesi yönetimi, eylül ayında 'Performans düşüklüğü' gerekçesi ile 10 kişinin işine son verdi. Bunun üzerine işlerine son verilenlerin de aralarında bulunduğu bazı kişiler, herhangi bir eğitimi bulunmayan ve hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan K.N., L.E, M.K ve H.T.'nin kadın doğum, beyin ve baypas gibi bazı ameliyatlara girdikleri iddiasında bulundu. Konunun gündeme gelmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammed Tosun, konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını ve konunun tüm detaylarıyla inceleneceğini söyledi. Hastane yönetimi ise iddiaların doğru olmadığını belirtti. Temizlik personelinin yönetmeliklere uygun olarak yalnızca sterilizasyon ve lojistik hizmetlerde görev aldığını belirten hastane yönetimi, "Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak tüm iş ve işlemlerimizi yasaların belirlediği kurallar çerçevesinde yapmaktayız. Bahse konu iddialara istinaden 'Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği' ile ameliyathanede görevlendirilecek personele ilişkin kurallar açık şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddialar doğru değildir" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Van'da Hastanede Ameliyat İddialarına Soruşturma - Son Dakika

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