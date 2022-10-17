Van haberleri! Adana'da glomus tümörüne yakalanan hasta Van'da sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Van haberleri! Adana'da glomus tümörüne yakalanan hasta Van'da sağlığına kavuştu

17.10.2022 11:40

Van sağlık haberi... Adana'da glomus tümörüne yakalanan hasta Van'da sağlığına kavuştuVAN Boynunda yaklaşık 4 santimlik glomus tümörü olan Adanalı hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Adana'da glomus tümörüne yakalanan hasta Van'da sağlığına kavuştu

VAN Boynunda yaklaşık 4 santimlik glomus tümörü olan Adanalı hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Adana'da yaşayan Emine Sarıdoğan isimli vatandaş, gittiği hastanede boynunda glomus tümörünün olduğunu öğrendi. Adana ve Mersin başta olmak üzere birçok ildeki büyük hastanelerle iletişime geçen Sarıdoğan, istediği sonucu alamayınca arayışına devam etti. Sosyal medyada Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel'e ulaşan Sarıdoğan, ameliyat olmaya karar verdi. Yaklaşık bir hafta önce Van'a gelen Sarıdoğan, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Adana'da tanı konulduktan sonra hastanın ameliyatı yapacak doktor arayışına geçtiğini ifade ederek, " Türkiye'de Allah'a şükür çok iyi hekimlerimiz var. Her şehirde artık her branş ile ilgili çok iyi hekimlerimiz var ama glomus tümörü çok ender görülen bir hastalık olduğu için hekimin çok iyi olması yetmiyor. Daha önceden bu ameliyatları yapan bir hekim olması lazım. Zaten Mersin'deki bir profesör hekim 'Ben önceden yapamadım ama kalp damarla ilgili her türlü ameliyatı yapan birisiyiz. İsterseniz yaparım' demiş. Riskleri olacağını söylemiş ve hastayı uyarmış. Tabi biz çok fazla yaptığımız için hastayı bu konuda bilgilendirdik. Şu ana kadar yaptığımız tümörler içerisinde seninki çok büyük bir tümör değil dedik hastamıza. Yaklaşık 4 santimlik bir tümörü vardı ama buna rağmen yerleşim yeri çok yukarda olduğu için bizi de zorladı. Hatta ameliyatta, iyi ki başka yerde yaptırmadı, biz bile bu kadar tecrübeye rağmen zorlandık dedim. Çarşamba günü geldiler, aynı gün ameliyat yaptım yarın da taburcu olacak" dedi.

Van'a Türkiye'nin birçok ilinden glomus tümörlü hastanın geldiğini belirten Başel, "Gittiği hastanelerde 'masada kalabilirsin, felç olabilirsin' demişler. Allah'a şükür hiçbir komplikasyon gelişmedi. Zor bir ameliyat oldu ama sonucu çok iyi oldu. Eskiden çok yadırgıyorlardı ama şimdi haberleri görünce Ordu'dan, Sakarya'dan, Tekirdağ'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan gelince hastalar da artık benimsedi" ifadelerini kullandı.

Van'da yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan Emine Sarıdoğan ise ilk duyduğunda çok tedirgin olduğunu belirterek, "Hem uzak hem de nasıl bir yerdir diye merak etmiştim ama hiç öyle değilmiş. Hocama çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sarıdoğan'ın kızı Fulya Sarıdoğan da, Adana ve Mersin başta olmak üzere birkaç büyük hastaneye gittiklerini ancak herhangi bir sonuç alamadıklarına dikkat çekerek, "Bize yüzde 40 felç, yüzde 10 ölümle sonuçlanabileceği ve yüzde 50 de yaşayabileceği söylendi. Doğal olarak bu bizi çok yıprattı. Kötü bir dönem geçirdik ve bir arayışa girdik. Çok şükür Halil Hocama ulaştık. Sonuç olarak 2 günde ameliyatımız oldu. Her şey yolunda ilerledi. Biz çok mutluyuz. İyi ki Lokman Hekim Van Hastanesine geldik ve Halil Hocamıza ulaştık. Her konuştuğumuz kişi 'Neden Van? Başka doktor mu yok? İstanbul, Ankara' dediler. Biz 10 doktor bulduk ve en aza indirgeyerek Van'ı tercih ettik ama tereddüt edilecek bir şey yok. Hatta ben çok şanslı hissediyorum. Van halkı zaten çok misafirperver, hastane çalışanları apayrı. Halil Hocamı zaten anlatmama gerek yok" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Lokman Hekim, Mersin, Adana, Van, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van haberleri! Adana'da glomus tümörüne yakalanan hasta Van'da sağlığına kavuştu - Son Dakika

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