6 ayda 2 kez bıçak altına yatan hastanın mesanesinden 66 adet taş alındı - Son Dakika
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6 ayda 2 kez bıçak altına yatan hastanın mesanesinden 66 adet taş alındı

10.10.2022 11:42

İdrarda kan şikayeti ile hastaneye giden Emin Koray Yücel'in mesanesinden 41 adet fındık büyüklüğünde taş alındı. Ameliyattan 6 ay sonra şikayeti tekrarlayan Yücel'in mesanesinde bu kez de 25 adet taş tespit edildi. Mesanesinden 2 ayda toplamda 66 taş alınan Yücel'in sağlık durumu ise iyi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan Emin Koray Yücel (31), idrarında kanama şikayeti ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Üroloji Polikliniğinde kontrolleri yapılan Emin Koray Yücel'in mesanesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından ameliyata alınan Emin Koray Yücel'in mesanesinden 3 saat süren operasyonda 25 adet nohut büyüklüğünde taş çıkartıldı. Yücel'in aynı şikayetle yaklaşık 6 ay önce hastaneye başvurduğu ve mesanesinden 41 adet fındık büyüklüğünde taş alındığı belirtildi.

6 AYDA 2 OPERASYON YAPILDI, 66 MESANE TAŞI ALINDI

6 ay içinde iki kez operasyon geçirdiğini belirten Yücel, "Bu yılın başında Şubat ayının sonlarına doğru idrarda yanma ve tazyikte azalma şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat ettik. Yapılan tetkikler sonucunda mesanede birden fazla taş olduğu tespit edilmiş. Üroloji doktorumuz Rıdvan Bey, Allah razı olsun çok titiz bir şekilde bizimle ilgilendi. Gerekli tahliller yapıldı. Ameliyat teşhisi konuldu. Ameliyattan sonra takiben 41 adet taş çıkartıldı mesaneden. Bunlar Ankara incelemeye gönderildi. Sonra bir sıkıntı olmadı. Aynı olay tekrar başıma geldi, tekrar Rıdvan hocama başvurdum. Yapılan tetkikler sonucunda taşların yeniden oluştuğu, bunun çözümü için yeniden ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Rıdvan hocam, kendisi tekrar ameliyat etti beni. Çok ilgilendi benimle. Titiz bir şekilde ameliyatım başarılı bir şekilde gerçekleşti. Takriben 20-25 adet arası taş mesanemden alındı. Bazıları kırılarak bazıları da direkt alındı" dedi.

6 ayda 2 operasyon geçiren hastanın mesanesinden 66 adet taş alındı

"SAĞLIĞIM İYİ, BEBEĞİMİ ÖZLEDİM"

Şu ana kadar 66 adet taş mesanesinden çıkartıldığını belirten Yücel, "Hiçbir ağrım sızım yok. Sağlığım gayet yerinde. Taburcu olacağım günü bekliyorum. 9 aylık bebeğim var evde, onunla beraber olmayı hasretle bekliyorum. Yani iki günde olsa insan evini ailesini özlüyor. Şubat ayından bu tarafa takriben 6 ay içerisinde 66 adet taş alındı. Bunun yarısı kadarda evde kendim düşürdüm. Bakalım bundan sonra ne olacak. Bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

TAŞLARIN SEBEBİ MESANE BOYU YÜKSEKLİĞİ

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Rıdvan Özbek ise, "Emin Bey, şubat ayında idrar yaparken zorlanma şikayeti ile başvurmuştu. Yapılan tahliller sonucu idrar kesesinde en büyüğü bir santimetrelik yaklaşık 40 adet mesane taşı tespit ettik. Bunlar sebebiyle de hasta idrar yapmakta zorlanıyordu. Ameliyatını oldu ve o taşların hepsi temizlendi. Altta yatan nedenler araştırıldığında hastamızda mesane boynu yüksekliği tespit ettik. Yaklaşık 6 ay sonra yapılan kontrollerde tekrardan idrar torbasında birçok sayıda taş olduğunu gözlemledik. İkinci ameliyatını da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ama bundan sonra öncelikle ilaç tedavisine başlayacağız ve hastamızı sağlığına kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

MESANE TAŞLARINI HATIRA OLARAK SAKLAYACAK

Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Yücel, gördüğü taşlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yücel, mesanesinden çıkartılan taşları tespih haline getireceğini ya da koleksiyonunda hatıra olarak saklayacağını kaydetti.

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Kaynak: İHA

Araştırma, Kastamonu, Ameliyat, Daday, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 6 ayda 2 kez bıçak altına yatan hastanın mesanesinden 66 adet taş alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 ayda 2 kez bıçak altına yatan hastanın mesanesinden 66 adet taş alındı - Son Dakika
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