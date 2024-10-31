Yalova'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yalova'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yalova\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

UMKE, Yalova'da feribotta 750 hastanın tahliyesi için çadır hastane tatbikatı yaptı.

31.10.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YALOVA'da Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından olası bir depremde hasta nakil ve müdahalesi için tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, arabalı feribot içerisine hem 10 çadır kurulumu için hem de kurulan çadırlarda aynı anda 500-750 hastayı tedavi ederek nakletmek üzere planlama yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, UMKE ekipleri tarafından Yalova'da, İDO Feribot İskelesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde 60 görevli tarafından 4 çadır hastane, 4 dakikada kuruldu. Tam teşekküllü hastaneleri aratmayan çadırlara ilk yardım ve müdahale malzemeleri yerleştirilirken, UMKE gönüllüleri tatbikatta çadırların feribota nasıl kurulması gerektiğinin de planını yaptı. Ekipler, feribot içerisine kurulan çadırlarda aynı anda toplamda 500 ile 750 hastayı tedavi ederek, nakletmek üzere plan oluşturdu. Feribot içerisine hem 10 çadır kurulumu için hem de 1 çadırdan ortalama 48-50 hastanın sedyelerle tahliyesini gerçekleştirmek için planlama yapıldı.

'750 HASTANIN TAHLİYESİNİ PLANLIORUZ'

Tatbikatın amacının, olası bir depremde, maksimum düzeyde yaralının sağlıklı bir şekilde tahliyesi olduğunu söyleyen Yalova İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu Mustafa Ülker, Bu tatbikatı deniz vasıtasıyla gerçekleştirmek üzere plan var. Bu plan dahilinde, İDO'da bulunan bir arabalı vapurun içerisine, yaklaşık 500 vakayı aynı anda tedavi ederek, nakletmek üzere birtakım planlar yapıyoruz. Çadırlarımızın şekillerini ve son halini gerçekleştirerek bir plan oluşturacağız. Şu anki tatbikat, bu çadırların nasıl kurulacağına yönelik yapmış olduğumuz bir çalışma. Bu çadırları dikine mi yoksa yatay mı kurmamız bizim için, daha fazla hasta taşımamızı sağlayacak, bunu deneyerek planımıza dahil edeceğiz. Şu an yatay olarak tahliye çadırı kurduk. Birazdan dikey olarak da bunu tatbik edip, bakacağız. Maksadımız, 10 tane çadırı buraya sığdırmak. 1 çadırda da ortalama 48-50 hastanın sedyelerle tahliyesini sağlamaya çalışacağız. 250 tane de yeşil kodlu dediğimiz, yürüyebilen ama tahliyesi gereken hasta veya yaralıyı da yine üst taraftaki misafir alanında tahliye etmeyi planlıyoruz. Ortalama 500 ile 750 hastanın tahliyesini planlıyoruz.

'KURULUMU 4 DAKİKA İÇİNDE YAPIYORUZ'

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Dr. Eyyüp Altınkıran da olası bir depremde, kentin uzun bir sahil bandına sahip olmasının, deniz yoluyla tahliye için avantaj oluşturacağına dikkat çekerek, İlimizin coğrafi konumu olarak, uzun bir sahil bandına sahip olması sebebiyle, bunu bir avantaja çevirerek, sahilden deniz yoluyla hasta naklini gerçekleştirmek üzere İDO ve Liman Başkanlığı'yla beraber, deniz otobüslerinde çadır hastanelerimizi kurarak, buralardan hasta nakillerini gerçekleştirmek üzere planlamalarımızı yapmaktayız. Toplamda 8 ekibimiz, 60 personelimizle beraber bu tatbikatı icra ediyoruz. İlimizde de 70'in üzerinde UMKE gönüllümüz mevcut. Elimizdeki seyyar hastanelerimizin kurulumunu 4 dakika içinde gerçekleştirebilmekteyiz. Bu hastanelerimiz tam teşekküllü hastanelerde bulunan, teknik donanıma sahip. Her türlü tedaviyi burada gerçekleştirebilmekteyiz diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sağlık Bakanlığı, Deprem Tatbikatı, Hastane, Deprem, Yalova, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yalova'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:10:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.