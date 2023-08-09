Yalova'da Hastane Yangını: 61 Hasta Ambulanslarla Başka Hastanelere Gönderildi - Son Dakika
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Yalova'da Hastane Yangını: 61 Hasta Ambulanslarla Başka Hastanelere Gönderildi

09.08.2023 09:24

Yalova'da bir özel hastanenin elektrik panosunun bulunduğu odada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda hastanede tedavi gören 61 hasta ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, yangının küçük bir odada meydana geldiğini ve tehlike arz etmediğini belirtti.

YALOVA'da bir özel hastanenin elektrik panosunun bulunduğu odada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Hastanede tedavi gören 61 hasta ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Yalova'da özel bir hastanenin elektrik panosunun bulunduğu odada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye, polis ve bölgedeki hastanelerden sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Hastanede tedavi gören 61 hasta, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevredeki hastanelere götürüldü. Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm de hastaneye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, yangın nedeniyle sıkıntılı bir durumun yaşanmadığını dile getirdi. Yangının 5 metrekare odada meydana geldiğini ifade eden Tutuk, 'Yangına anında müdahale edildi, duman tahliyesi yapıldı. Şu anda tehlike arz eden bir durum ve yangından etkilenen birisi yok. 61 hastanın sevki ildeki diğer hastanelere gerçekleşmişti' dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Sağlık Yalova'da Hastane Yangını: 61 Hasta Ambulanslarla Başka Hastanelere Gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da Hastane Yangını: 61 Hasta Ambulanslarla Başka Hastanelere Gönderildi - Son Dakika
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