Yapay Zeka ve Sosyal Medya: Yalnızlaştırıyor - Son Dakika
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Yapay Zeka ve Sosyal Medya: Yalnızlaştırıyor

Yapay Zeka ve Sosyal Medya: Yalnızlaştırıyor
13.07.2025 10:39
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Doç. Dr. Ali Erdoğan, yapay zeka ve sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Doç. Dr. Ali Erdoğan, sosyal medya ve yapay zeka uygulamalarının bireyleri yalnızlaştırdığına dikkati çekerek, "Yapay zeka uygulamalarıyla psikolojik destek almak, ruhsal sorunları artırabiliyor" dedi.

Yapay zeka, internet ve sosyal medya gibi dijital uygulamalar günlük yaşamı kolaylaştırsa da ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Son yıllarda tüm dünyada dijital bağımlılık oranları hızla artarken, buna bağlı depresyon, kaygı bozuklukları ve sosyal fobi gibi rahatsızlıklarda da yükseliş gözleniyor.

AÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Erdoğan, gençler arasında internet ve sosyal medya kullanımının artmasının, bireylerin yalnızlaşmasına ve duygusal ilişkilerden uzaklaşmasına neden olduğunu söyledi. Yapay zekanın yaşamın her alanına hızla dahil olduğunu belirten Doç. Dr. Ali Erdoğan, "Yapay zeka hepimiz için kazanımlar sağladı. Son dönemde internet, sosyal medya, dijital uygulamalar hayatımızı kolaylaştırdığı gibi, ruhsal sorunları da artırdı. Yalnızlaşmaya, insanların bireyselleşmesine sebep oluyor. Yalnızlaşma ve bireyselleşme, özellikle depresyon, kaygı bozuklukları, sosyal fobi gibi hastalıkların hızla artmasına neden oluyor" dedi.

'UYGULAMALAR İNSAN DOĞASINA UYGUN DEĞİL'

Yapay zeka temelli psikolojik destek uygulamalarının da yaygınlaştığını belirten Doç. Dr. Erdoğan, "Bu uygulamalar, sınırlı faydalar sağlasa da insan doğasına uygun değil. Kişiler buraya çeşitli sorular sorabiliyor, terapi desteği almakla ilgili uygulamaları kullanabiliyor. Ancak insan sadece mekanik bir canlı değil. İnsan, duyguları olan, duygusal etkileşimi, iletişimi olan bir canlı. O yüzden sadece yapay zeka uygulamalarıyla psikolojik destek almak, ruhsal sorunları artırabiliyor" diye konuştu.

'PROFESYONELLERDEN DESTEK ALINMALI'

Bu tür durumlarda profesyonel destek alınmasının önemine işaret eden Doç. Dr. Erdoğan, "Elbette bazı sorular sorabiliriz, bazı cevaplar alabiliriz. Ama ruhsal sorunlarda özellikle yapay zekadan destek almak doğru bir yaklaşım değil. Mutlaka bu konuda eğitim almış profesyonellerden destek almak gerekiyor. Yoksa yarardan çok zarar getirebiliyor" dedi.

'ALZHEİMER GİBİ HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR'

Yapay zeka teknolojisinin uzun vadede bilişsel yetiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini dile getiren Doç. Dr. Erdoğan, düşünme gibi faaliyetlerin azalmasının, uzun vadede birçok hastalığa yol açabileceğini, hatta Alzheimer gibi hastalıkları artırabileceğini söyledi. Doç. Dr. Erdoğan, yakında 'yapay zeka bağımlılığı' teriminin literatüre girebileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Yapay Zeka ve Sosyal Medya: Yalnızlaştırıyor - Son Dakika

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