Yaz Sıcakları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Yaz Sıcakları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

Yaz Sıcakları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor
02.07.2026 09:32
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Prof. Dr. Karabay, sıcak havaların kalp hastaları için risk oluşturduğunu vurguladı. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

SICAK havaların kalp ve damar sistemi üzerinde önemli bir yük oluşturabileceğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Yücel Karabay, "Yaz ayları birçok kişi için tatil ve açık hava aktiviteleri anlamına gelse de artan sıcaklıklar kalp ve damar sistemi üzerinde önemli bir yük oluşturabiliyor. Özellikle ileri yaş grubundaki bireyler ve kalp hastaları için sıcak hava dalgaları ciddi sağlık riskleri yaratabiliyor. Yaz aylarında kalp sağlığını korumak için basit ancak etkili önlemler alınması gerekiyor" dedi.

Sıcak havalarda birçok kişinin daha çabuk yorulduğunu, merdiven çıkarken zorlandığını veya kısa yürüyüşlerde nefes nefese kaldığını belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Yücel Karabay, "Vücut normal ısısını koruyabilmek için sıcak havalarda daha fazla çalışır. Damarlar genişler, ciltteki kan akımı artar ve kalp vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha fazla efor sarf eder. Sağlıklı bireylerde bu durum genellikle sorun yaratmaz ancak kalp hastalığı bulunanlarda sıcak hava önemli bir stres faktörüne dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

'KALP HASTALARI VE YAŞLILAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA'

Sıcak havaların herkesi etkilediğini ancak bazı gruplarda riskin daha yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Karabay, kalp yetersizliği bulunan hastalar, koroner arter hastalığı olanlar, yüksek tansiyon nedeniyle tedavi görenler ve ileri yaş grubundakilerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılarda sıvı kaybının fark edilmeden ilerleyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Karabay, yaz aylarında yeterli sıvı tüketiminin kalp sağlığının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

'SUSAMAYI BEKLEMEK GEÇ KALMAK ANLAMINA GELEBİLİR'

Sıcak havalarda vücudun susuz kalmasının kalp üzerinde ek yük oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Karabay, "Susuzluk hissi ortaya çıktığında bazen vücut önemli miktarda sıvı kaybetmiş olabilir. Özellikle yaşlı hastaların düzenli sıvı tüketimine dikkat etmesi gerekir. Susamayı beklemek çoğu zaman geç kalmak anlamına gelir" diye konuştu.

'İLAÇLAR DOKTOR KONTROLÜ DIŞINDA DEĞİŞTİRİLMEMELİ'

Kalp hastalarının önemli bir bölümünün düzenli ilaç kullandığını söyleyen Prof. Dr. Karabay, özellikle idrar söktürücü kullananlarda sıcak havalarda sıvı kaybının daha belirgin hale gelebildiğini söyledi.

Bazı hastalarda yaz aylarında ilaçların yeniden değerlendirilmesinin gerekebileceğini belirten Prof. Dr. Karabay, "Hastalar kendi kendilerine ilaç değişikliği yapmamalı. İlaçların azaltılması veya kesilmesi gerektiği düşünülüyorsa buna mutlaka doktor kontrolünde karar verilmeli" dedi.

'TATİLDE KALP SAĞLIĞINI KORUMAK MÜMKÜN'

Yaz aylarında alınacak basit önlemlerin ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebileceğini belirten Prof. Dr. Karabay, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında uzun süre güneş altında kalınmaması gerektiğini aktardı. Açık havada yapılacak yürüyüş ve egzersizlerin sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde tercih edilmesini öneren Prof. Dr. Karabay, yeterli sıvı tüketimi, hafif beslenme ve düzenli uykunun da sıcak havalarla mücadelede önemli olduğunu ifade etti.

YAZ AYLARINDA KALBİ KORUYACAK 5 ÖNERİ

Prof. Dr. Karabay, yaz aylarında kalp sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

"Gün boyunca düzenli su tüketin.

Öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmayın.

Egzersizleri sabah veya akşam saatlerinde yapın.

İlaçlarınızı doktor önerisi dışında değiştirmeyin.

Aşırı sıcak günlerde vücudunuzu zorlayacak aktivitelerden kaçının."

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Sıcakları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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