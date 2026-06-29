Yaz Sıcaklarında Anne Adaylarına Uyarılar - Son Dakika
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Yaz Sıcaklarında Anne Adaylarına Uyarılar

Yaz Sıcaklarında Anne Adaylarına Uyarılar
29.06.2026 10:12
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Op. Dr. Kolata, yaz aylarında anne adaylarının sıvı alımını artırması ve sağlıklarını koruması gerektiğini vurguladı.

YAZ aylarında artan sıcaklıkların anne adayları üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cengizhan Kolata, "Anne adaylarının gün içinde sık aralıklarla sıvı tüketmesi gerekir. Günde en az 2,5-3 litre sıvı alınmalı. Gebelikte sıvı kaybı tansiyon düşüklüğünden erken doğum riskine kadar birçok soruna yol açabilir. Özellikle son trimesterde sıvı ve mineral dengesi büyük önem taşır" dedi.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesi, anne adayları için bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle gebelik döneminde vücudun sıvı ihtiyacının arttığını belirten Medical Park Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cengizhan Kolata, sıcak havalarda yaşanan sıvı kaybının hem anne hem de bebek sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

'YAZ SICAKLARINDA ANNE ADAYLARI DİKKATLİ OLMALI'

Op. Dr. Kolata, "Yaz aylarında artan sıcaklıklar gebeliği olumsuz etkileyebilir. Dehidratasyon nedeniyle tansiyon düşmesi, halsizlik, bayılma, yorgunluk, baş ağrıları ve kusma gibi şikayetler gelişebilir" diye konuştu.

Gebelikte günlük sıvı tüketiminin önemine değinen Op. Dr. Kolata, "Anne adaylarının gün içinde sık aralıklarla sıvı tüketmesi gerekir. Günde en az 2,5-3 litre sıvı alınmalıdır. Bunun yanında aşırıya kaçmamak şartıyla günlük 2-5 gram tuz alımı da önemlidir. Sıvı ihtiyacı su, ayran, ev yapımı limonata ve kontrollü meyve tüketimiyle karşılanabilir. Ancak enerji içecekleri, gazlı içecekler ve yapay tatlandırıcı içeren ürünlerden uzak durulmalıdır" ifadelerini kullandı.

'ÖDEM VE TANSİYON YÜKSEKLİĞİ BİRLİKTE GÖRÜLÜRSE GEBELİK ZEHİRLENMESİ RİSKİ ARTABİLİR'

Sıcak havalarda gebelerde ödem artışının sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Kolata, bunun çoğu zaman sıcak ve hareketsizlikle ilişkili olduğunu söyledi. Op. Dr. Kolata, "Özellikle sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde, kendini zorlamadan yapılan yürüyüşler oldukça faydalıdır" dedi.

Ödemin tansiyon yüksekliği ile birlikte görülmesi durumunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Kolata, "Ödem beraberinde tansiyon yüksekliği ile olursa bu durum gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsinin habercisi olabilir. Böyle bir durumda mutlaka hekim değerlendirmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

'SIVI KAYBI ERKEN DOĞUMU TETİKLEYEBİLİR'

Gebelikte sıvı kaybının yalnızca anne sağlığını değil bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısını da etkileyebileceğini belirten Op. Dr. Kolata, "Dehidratasyon erken doğumu tetikleyebilir. Aynı zamanda bebeğin içinde bulunduğu ortamdaki sıvının azalmasına da yol açabilir. Bunun sonucunda bebek riskli bir tabloyla karşı karşıya kalabilir" açıklamasında bulundu.

Özellikle gebeliğin son dönemlerinde elektrolit kaybına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Kolata, "Son trimesterdeki anne adaylarının potasyum ve mineral açısından zengin besinleri tüketmesi önemli. Muz, kavun, karpuz ve kayısı gibi meyveler bu açıdan oldukça faydalıdır. Ayrıca cilt sağlığı için mango, şeftali, mor meyveler ve özellikle orman meyvelerini öneriyorum" dedi.

'KAŞINTIYI HAFİFE ALMAYIN'

Yaz aylarında anne adaylarının bazı belirtileri normal kabul edip göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Op. Dr. Kolata, özellikle yaygın kaşıntının önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Op. Dr. Kolata, "Özellikle tüm vücudu kapsayan kaşıntılar son trimesterde cilt kuruluğu ya da böcek ısırığı sanılarak ihmal edilmemelidir. Bu durum, ciddi bir tablo olan gebelik kolestazının habercisi olabilir. Böyle durumlarda mutlaka kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır" dedi.

Anne adaylarının yaz aylarında güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınması, hafif kıyafetler tercih etmesi ve sıvı tüketimini aksatmaması gerektiğini hatırlatan Kolata, gebelikte sıcak havaların dikkatli yönetilmesinin hem anne hem de bebek sağlığı açısından kritik olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Tansiyon, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Sıcaklarında Anne Adaylarına Uyarılar - Son Dakika

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