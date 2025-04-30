Yeni Ufuklar: Sağlıkta Yenilenme - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yeni Ufuklar: Sağlıkta Yenilenme

Ufuk Üniversitesi Hastanesi, 2025 hedefleri ve yenilikleri tanıttı. Sağlık projeleri paylaşıldı.

30.04.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UFUK Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, 'Sağlığına Yeni Bir Ufuk'tan Bak' temasıyla sağlık alanındaki yeni projelerini ve vizyonunu tanıttı.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Konferans Salonu'nda hastanenin sunduğu hizmetler, yakın dönemde hayata geçirilen yenilikler ve 2025 yılı hedeflerine ilişkin 'Sağlığına Yeni Bir Ufuk'tan Bak' adlı toplantı düzenlendi. Toplantıya, Sağlık Uygulama Merkezi (SAUM) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı Mütevellit Heyet Başkanı Ufuk Ege Uygur, Türkiye Trafik Kazaları ve Yardım Vakfı Başkanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Dikmen Arıbal ve Ortopedi Doktoru Mehmet Demirtaş ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda hastanenin mevcut hizmetleri, yakın dönemde hayata geçirilen yenilikler ile 2025 yılı hedefleri paylaşıldı.

'HASTANENİN TÜM SİSTEMLERİ YENİLENDİ'

Sağlık Uygulama Merkezi (SAUM) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal, yapılan yenileme çalışmalarına ilişkin, "Binalarımızı yenileyerek işe başladık. Kendimize birkaç tane hareket noktası bulduk. Öncelikle Ufuk Üniversitemizin binalarını yenileyerek başladık. Teknik ve biyomedikal donanımını yeniledik. Bu yenilemeyi gerçekleştirdikten sonra hastalarımıza ve Ankara halkına bunu anlatmamız gerektiğini düşündük. Toplam 9 bin metrekare alanı renove ettik. Üstelik hastane çalışmaya devam ederken, bunu gerçekleştirmek çok büyük emek istiyordu, çalışan arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Hastanenin çatıları dahil, bütün alanları yenilendi. Bütün tıbbi gaz altyapısı değişti, yenilendi. Bu hastaneyi yenilemek için 432 kişi çalıştı. Elektrik, mekanikte çok ciddi değişiklikler yapıldı. Bizim iki tane bloğumuz vardı A ve B blok, bunları birbirine bağladık. Ameliyathane ve yoğun bakımları besleyen UPS sistemleri yenilendi. Hemşire çağrı sistemi yenilendi. Yangın algılama ve alarm sistemi yenilendi. Fancoil ısıtma-soğutma sistemleri yenilendi. Nitelikli alanlarda VRF sistemi yapıldı. MR ve bilgisayarlı tomografide yer değişikliği yapıldı ve yenilendi. Ayakta acil girişi ve ambulans girişi yenilendi. Burada verdiğimiz emekleri insanlarımız görsünler ve değerlendirsinler istiyoruz. Ekibi de yenilememiz gerekiyordu. Tam 135 kişi ekibe katıldı. 19'u doktor olmak üzere 135 kişi Ufuk ailesine katıldı, istihdam edildi. 'Çok ciddi bir atılım yaptık' diye düşünüyorum. Bu birinci adımımızdı, bundan sonra çok daha iyilerini yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'BİR MİRASIN YENİDEN HAYAT BULMASINA TANIK OLUYORUZ'

Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Ufuk Üniversitesi'nin gerçek manada bir vakıf üniversitesi olduğunu belirterek, "Burayı başka bir yerle karıştırmamanızı tavsiye ederim. Burası bir patron üniversitesi değil, buranın bir sahibi yok, buranın bir vakfı var. Burada liyakat dediğimiz durumun işlediğini, bir vakıf üniversitesi, bir devlet üniversitesi olduğunu, devlet kültürü ve ahlakı olduğunu söyleyebiliriz. Biz insanı, vatan sevgisini, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı ve liyakati sonradan öğrenmedik ve bu için de bulunduğumuz binanın içerisinde yaşayarak bu günlere geldik. Sadece bir binanın yenilenmesini değil, bir hafızanın, bir mirasın yeniden hayat bulmasına tanık oluyoruz. Nice gözyaşına, nice umuda, nice sevince tanıklık eden hastanemizin hizmete başladığı yıllarda kullandığı tedavi yöntemi, ameliyatlar, cihazlar günümüzde kullanılmıyor, tümü değişti. Değişmeyen tek gerçek, bu duvarlar arasında 50 yıldır insan hayatına dokunmak için verilen özverili hizmet" diye konuştu.

Eski bakan Veysel Eroğlu ise "İnşallah daha güzel hizmetler verelim. Sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye adımızı duyuralım. Hedef, güvenli bir şekilde en muhteşem hastanesi en güzel üniversitesi olsun. Vatana, millete, insanlığa faydalı gençler yetiştirelim. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ufuk Üniversitesi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Ege, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeni Ufuklar: Sağlıkta Yenilenme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Aktif çalışan 18 doktor örgüt kampında yakalandı Aktif çalışan 18 doktor örgüt kampında yakalandı
Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan “büyü“ iddiası Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan "büyü" iddiası
Ameliyat masasında öldü, 100 dakika sonra dirildi Ameliyat masasında öldü, 100 dakika sonra dirildi
Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı
İBB’ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu’nun abisi de tutuklandı İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı
Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız’a bir şok daha Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız'a bir şok daha
Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları Markalar ve indirim oranları netleşti Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti
Türkiye o alanda rekor kırdı Bir ilk yaşandı Türkiye o alanda rekor kırdı! Bir ilk yaşandı
Pembe’nin ardından Kızılcık Şerbeti’nde bir ayrılık daha Pembe'nin ardından Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
12:47
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü
Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
12:35
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
12:17
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
12:16
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı
Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
12:13
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
11:51
Vizyon tarihi nihayet açıklandı 22 yıl sonra geri dönüyor
Vizyon tarihi nihayet açıklandı! 22 yıl sonra geri dönüyor
11:47
Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı
Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı
11:44
Merih Demiral Jorge Jesus’un yedek kulübesine daldı
Merih Demiral Jorge Jesus'un yedek kulübesine daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 08:55:39. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Ufuklar: Sağlıkta Yenilenme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.