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Yerli aşı Turkovac Iğdır'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yerli aşı Turkovac Iğdır'da uygulanmaya başlandı

11.02.2022 14:52

Yerli aşı Turkovac Iğdır'da uygulanmaya başlandı Koronavirüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Iğdır Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

Yerli aşı Turkovac Iğdır'da uygulanmaya başlandı

IĞDIR - Koronavirüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Iğdır Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

Türk bilim adamlarının özverili çalışmaları sonucu yaklaşık 20 aylık çalışma sonucunda geliştirilerek tüm bağımsız komisyonları geçen yerli aşı Turkovac acil kullanım onayı alarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da uygulanmaya başlandı. Iğdır'da vatandaşlar hem randevu alarak hem de hiç randevu beklemeden aşı uygulanan yerde Turkovac aşısını yaptırabiliyorlar.

Aşı biriminde çalışan Hemşire Güzel Bala, bazı vatandaşların Turkovac aşısından habersiz olduğunu belirterek, "Turkovac aşısı 3 gündür bize ulaştı. 3 gündür gelen hastalarımıza Turkovac aşısının geldiğini bunu talep ettiklerinde yerli aşıyı da yapabileceğimizi söylüyoruz. Bazıları da Turkovac aşısından habersiz. Gün geçtikçe yerli aşıyı yaptıranların sayısı da artıyor." dedi.

Yerli aşı Turkovac Iğdır'da uygulanmaya başlandı
Yerli aşı Turkovac Iğdır'da uygulanmaya başlandı
Yerli aşı Turkovac Iğdır'da uygulanmaya başlandı

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Devlet Hastanesi, TURKOVAC, Iğdır, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yerli aşı Turkovac Iğdır'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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