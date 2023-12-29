Yılbaşı Kutlamalarında Sağlıklı Beslenme Önerileri

Yılbaşı kutlamalarında sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dyt. Sena Çelik, "Yılbaşı kutlamaları genellikle aile ve arkadaşlarla bir araya gelmeyi, lezzetli yiyecekler ve içeceklerin tadını çıkarmayı içeriyor. Ancak bu dönemde sağlıklı beslenmeye dikkat etmek önem taşıyor çünkü aşırı yemek veya sağlıksız yiyecekler tüketmek, sonraki günlerde rahatsızlık hissine neden olabiliyor" dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Sena Çelik, yılbaşı kutlamalarında sağlıklı beslenmenin önem taşıdığını ifade ederek yeni yıl gecesi için beslenme önerilerini anlattı.

Dyt. Çelik, porsiyon kontrolü yaparak sağlığı korumanın yollarını şu şekilde sıraladı:

Güne besleyici bir kahvaltı ile başlayın: Yılbaşı gününe enerjik başlamak için dengeli bir kahvaltı yapın. Yulaf ezmesi, yumurta, meyve ve yoğurt gibi sağlıklı seçenekler tercih edebilirsiniz.

Bol su için: Gün boyunca yeterince su içmeyi unutmayın. Alkol ve kafein tüketimine dikkat edin ve su tüketimine özen gösterin.

Ara öğünler: Gün içerisinde kan şekerini dengelemek adına mutlaka ara öğün yapın. Ana öğünler arasında atıştırmalıklarınızı sağlıklı tutun. Fındık, badem veya taze meyveler gibi atıştırmalıklar tercih edebilirsiniz.

Porsiyon kontrolü: Yılbaşı sofrasında yemek yemek isterseniz, porsiyonlarınızı küçük tutmaya çalışın. Bunun için besinleri iyice çiğnemek ve yavaş yemek önemlidir.

Mevsim sebzelerine sofrada yer verelim: Yılbaşı sofranızda bol miktarda sebze bulundurun. Salata, brokoli, havuç ve diğer sebzeler sağlıklı bir seçenektir.

Protein tercih edin: Ana yemekte protein kaynakları tokluk hissinize destek olacaktır. Tavuk, hindi veya balık gibi düşük yağlı proteinleri tercih edebilirsiniz.

Hafif tatlı tercih edin: Tatlıları tüketmekte ölçülü olun. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve veya az şekerli alternatifleri tercih edin.

BOL SU İÇMEYİ UNUTMAYIN, KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Dyt. Sena Çelik, yılbaşı gecesinin ertesi günü de şu önerilerde bulundu:

Bol su için: Alkol veya yılbaşı gecesi yüksek tuzlu yiyecekler tükettiyseniz ödem atmak için bol su içmek önemlidir. Su, toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir.

Kahvaltıyı atlamayın: Yılbaşı gecesi sonrası günün kahvaltısı önemlidir. Kahvaltı, metabolizmayı canlandırabilir ve vücudu dengeleyebilir. Yüksek lifli yiyecekler, protein ve sağlıklı yağlar içeren bir kahvaltı tercih edebilirsiniz.

Antioksidanlarla dolu meyve ve sebzeleri tüketin: Yılbaşı gecesi sonrası vücudu toksinlerden arındırmak için antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeleri içeren bir öğün veya atıştırmalık tercih edebilirsiniz. C vitamini içeren portakal, mandalina, kivi gibi meyveler bu konuda yardımcı olabilir.

İyi bir protein kaynağı ekleyin: Tavuk, hindi, balık veya yumurta gibi sağlıklı protein kaynakları yemek, vücudu dengelemeye yardımcı olabilir. Protein, tokluk hissini artırabilir.

Hafif ve sindirime yardımcı yiyecekler tercih edin: Yılbaşı gecesi ağır ve yağlı yiyecekler tüketmişseniz, ertesi gün hafif ve kolay sindirilebilen yiyecekleri tercih edin. Çorba veya sebzeli bir et suyu içerek vücudu rahatlatmak mümkün olabilir.

Hareket edin: Yemekten sonra hafif bir yürüyüş yapmak veya hafif egzersiz yapmak sindirimi hızlandırabilir ve enerjinizi artırabilir.