Yoksa siz de mi saçınızı havluyla kuruluyorsunuz? İşte saçınıza dost ve düşman alışkanlıklar!

Beslemeden giyinmeye, kişisel bakımdan hava koşullarına kadar ek çok etken saç sağlığımız üzerinde olumlu-olumsuz etkiler oluşturuyor. Saçı havlu ile kurulamak, yanlış saç kurutma makinesi kullanımı ve yanlış saç bakım yöntemleri saçınız için büyük problemlere yol açabilir. İşte saçınıza yapacağınız en büyük kötülükler ve iyilikler!

FÖN VE ŞEKİLLENDİRİCİLER SAÇINIZIN DÜŞMANI OLABİLİR

Saç şekillendiricileri gibi aletler yüksek ısıda saçlarımızla temas ettiği için kopma, kırılma ve yanmalara neden olabilir. Yüksek ısıda çalışarak şekillendirmeye yarayan her türlü cihazı dikkatli kullanmaya özen gösterin. Fön kullanırken saçlarınıza uzak mesafeden ısıyı dağıtın.

SAÇINI HAVLU İLE KURULAYANLAR, DİKKAT!

Saçı kurutmak için büyük bir havlu tercih, saçınıza verdiği ağırlık nedeniyle saçı yırtabilir. Pamuk, saçınızdaki suyu emdikçe zaten büyük olan havludan bile daha ağır hale gelir. Büyük havlunun ağırlığı saçınızın yapısında bozulmalara neden olabilir.

Islak saç çok hassas olduğu için saçınızı havluyla kuruturken saçınızı kırma ve yıpratma olasılığınız yüksektir. Bunun yerine saçınızı yavaşça havluyla sıkarak nemini almaya çalışabilirsiniz ya da eski bir tişört gibi yumuşak yüzeyli parçalarla bu işlemi yapabilirsiniz.

DUŞ SUYU SICAKLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Suyun çok sıcak olması hem saç köklerine hem de saç uçlarına zarar vermektedir. Problemli saçlara sahipseniz duş esnasında tükettiğiniz suyun sıcaklığı bile çok önemlidir. Bu konuyu saç bakımı dahilinde düşünerek oldukça dikkat etmelisiniz.

SAÇ BAKIM YAĞLARI İLE SAÇINIZI DESTEKLEYİN

Saç bakımında en önemli yağlardan biri zeytinyağıdır. Tam bir saç dostu olan zeytinyağı, içinde bulunan vitaminlerle saç derisini besler ve nemlendirir. Özellikle kuruluktan şikayet edenler için çok iyi bir nemlendiricidir. Kepeğe karşı etkili olan zeytinyağı, saçların daha parlak görünmesini de sağlar.

SAÇ YIKAMA SIKLIĞI

Saçınızı 3-4 günde bir yıkamak idealdir ama 2-3 günde bir yıkamak bile ciddi bir fark yaratacaktır. Ancak bu herkes için geçerli olmayabilir.

ÖZEL KÜRLER UYGULAYIN

Avokado ve Muzlu Maske

gerekli malzemeler; avokado, muz, yumurta, biraz zeytinyağı ve biraz da elma sirkesi. Tarifin ilk aşamasında avokado, muz, yumurta ve zeytinyağını pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçirin ve sonra bu malzemeyi saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Saçlarınızı duruladıktan sonra sirke ve su karışımını saçlarınıza iyice yedirin ve birkaç dakika sonra tekrar durulayın. Daha sonra farkı hemen hissetmeye başlayabilirsiniz.

Aloe Vera ve Hindistan Cevizi Yağlı Maske

3-4 yemek kaşığı kadar aloe vera jeli ve 2 yemek kaşığı katı haldeki hindistan cevizi yağını yarım çay bardağı yoğurt ile iyice karıştırın ve daha sonra nemli saçlarınıza sürün. Yarım saat kadar maske ile bekledikten sonra saçlarınızı durulayabilirsiniz.