Zonguldak Ereğli\'de 85 yaşındaki hastanın aort anevrizması anestezi olmadan onarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 85 yaşındaki bir hastanın aort damarındaki genişleme (anevrizma), genel anestezi uygulanmadan gerçekleştirilen endovasküler işlemle tedavi edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Gür ve ameliyat ekibi, yüksek risk taşıyan 85 yaşındaki hastaya Endovasküler Aort Onarımı (EVAR) işlemi uyguladı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, anestezi verilmeden gerçekleştirilen müdahalede kasık damarlarından ilerletilen özel bir stent greft sistemiyle aort anevrizması onarıldı.

Açık cerrahiye alternatif olarak uygulanan EVAR yöntemi sayesinde hastanın aort damarına büyük cerrahi kesiler yapılmadan müdahale edildi. Operasyonun ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve takip sürecinin devam ettiği bildirildi.

Doç. Dr. Ali Kemal Gür, EVAR yönteminin uygun hastalarda daha küçük girişim alanlarıyla uygulanabildiğini, tedavi kararının hastanın damar yapısı ve genel sağlık durumu değerlendirilerek verildiğini söyledi.