Zonguldak'ta 600 bin kişiden 200 bini sağlık sorunu yaşıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta 600 bin kişiden 200 bini sağlık sorunu yaşıyor

18.08.2022 15:05
Zonguldak'ta 600 bin kişiden 200 bini sağlık sorunu yaşıyor

Zonguldak'ta 600 bin kişiden 200 bini sağlık sorunu yaşıyor ZBEÜ Obezite ve Diyabet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu: "Adölesan obeziteyle mücadelemiz sürüyor" "Çağın hastalığıyla mücadele etmemiz gerekiyor" Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diyabet ve Obezite Merkezi Müdürü Prof. Dr.

Zonguldak'ta 600 bin kişiden 200 bini sağlık sorunu yaşıyor

ZBEÜ Obezite ve Diyabet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu:

"Adölesan obeziteyle mücadelemiz sürüyor"

"Çağın hastalığıyla mücadele etmemiz gerekiyor"

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diyabet ve Obezite Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Zonguldak'ta 600 bin kişiden yaklaşık 200 bininin sağlık sorunu yaşadığına dikkat çekti. Adölesan dönem tabir edilen okul çağındaki çocukların obeziteyle mücadelesi konusunda projelerin sürdüğünü anlatan Bayraktaroğlu, "Çağın hastalığıyla mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Zonguldak'ta bir süre önce faaliyete geçen Diyabet ve Obezite Merkezi; başta diyabet, obezite ve podoloji alanında çalışmalarını sürdürüyor. Merkeze başvuran hastaların sayısının 15 bini aştığını Batı Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden de hastaları tedavi ettiklerini anlatan Bayraktaroğlu, merkezin ulusal anlamda kamuda ilk ve tek olduğunun altını çizdi.

Zonguldak'ta obezite oranının 3'te 1 olduğunu 600 bin kişiden yaklaşık 200 bininin sağlık sorunu yaşadığına dikkat çeken Bayraktaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezimiz bizim Zonguldak'ta obezite ve diyabet hastalarına hizmet ederken bizim saptadığımız oranı söyleyeyim. Obezite oranı 3'te 1. 600 bin kişinin yaklaşık neredeyse 200 bini sağlık sorunu yaşıyor. Obezitesi var. Bunun dışında diyabette yüzde 14, yüzde 7 kendi hastalığını şeker hastalığını bilmeyen ise yüzde 21 gizli şekeri olanlarla birlikte yüzde 36,7'de ise şekerle ilgili sorunu olan hastalarımız var. Bu da 60-70 bin kişiye denk geliyor. Biz merkez olarak burada bize başvuran hastaların şu ana kadar sayısı 15 bini geçti. Bunlar 3 ayda bir kontrol olan yıllık kontrolleri olan hastalarımız var. Sadece Zonguldak için değil Bartın, Karabük, Akçakoca yanı sıra Ankara, İstanbul, İngiltere, Almanya'dan hastalarımız var. Bu anlamda merkezimin ulusal anlamda kamuda ilk ve tek olduğunu belirtebilirim."

"Mücadeleyle farkındalığı artırmamız gerekiyor"

Avrupa ile ortak projeler yürüttüklerini Zonguldak'ta da il kurulunda özellikle okul dönemindeki çocuklara yönelik obeziteyle mücadele projelerini sürdürdüklerini anlatan Taner Bayraktaroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni çağın yaşam tarzımızın günlük hayatımızda beslenme ve içeriğinin özellikle hazır gıdalara yönelmenin kalorisi bol gıdalara yönelmenin sonunda obezitede artış gösterdi. Bu süreçte bizim Zonguldak ve Türkiye rakamları şekilde. DSÖ Avrupa'nın ellerine ulaşan rakamlar şuanda yüzde 31,2 obezite oranı. Yani 3 kişiden birinin obezite ile ilgili sorunu var. Kadınlarda daha çok erkeklerde daha az gibi görünüyor ama sonuçta sağlık sorunu olabilecek potansiyel. Zonguldak'ta 3 kişiden bir obez. Hipertansif ve diyabetle ilgili sorunları var. Bu yaşam tarzı ile ilgili bu müdahaleleri yönetirken sağlıkla ilgili otoriteler Sağlık Bakanlığı olsun üniversiteler olsun araştırmalar olsun bizde bunların içindeyiz. Dünya Diyabet Vakfı, Türkiye Diyabet Vakfı, Sağlık Bakanlığı ile ortak projeleri, diyabetle ilgili mücadelenin yanında hem biz Avrupa Obezite Merkezi olduğumuz Avrupa ile ortak projeler var. Benzer Avrupa Obezite Merkezleriyle birlikte hareket ederek obezite ile farkındalığı sorunu ortaya koyup bununla ilgili mücadele vermek için ön ayak oluyoruz. Merkezimiz de bu açıdan önemli. Bu faaliyetlerde bulunan yerlerden birisidir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın stratejik hedeflerinin içerisinde bu yönde Daire Başkanlığı da obezite ile mücadele eden sağlıklı beslenme hareketli yaşam başkanlığı da biz de onlarla beraber çalışıyoruz. İlde de bu sorunları ele alarak mücadeleleri devam ettiriyoruz. Bireyin kendini kontrol etmesi, okulda mücadelemiz sürüyor. Okulda kilo fazlalığı olan çocuklar obez olan çocukları biz burada tanı, tedavi ve tetkiklerde yardımcı oluyoruz. Zonguldak Valiliği ile ortak yürüttüğümüz projelerle ve elde ettiğimiz projelerle bu adölesan dediğimiz obeziteyle mücadeleyle ilgili projemiz de devam ediyor. Bireyden topluma kadar her aşamada obeziteyle çağın hastalığıyla mücadele etmemiz gerekiyor. Adını obezite, şişmanlık deyince damgalanmış gibi oluyoruz ama kilo fazlası, yediklerimizin ölçüsü, hareketliliğimiz bunlarla ilgili müdahale ederek bu mücadeleyi artırmamız gerekiyor. Okullarda, yaşam alanlarında bunu dikkate almamız önemli bir sorun olduğunu söyleyebilirim."

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Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, England, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zonguldak'ta 600 bin kişiden 200 bini sağlık sorunu yaşıyor - Son Dakika

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