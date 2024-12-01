Silifke Bld. - Karşıyaka Maçı Bilgileri

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Silifke Bld. Karşıyaka maçı hangi kanalda? Silifke Bld. Karşıyaka maçı öncesi Silifke Bld. Karşıyaka maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. TFF 3. Lig'in önemli mücadelelerinden Silifke Bld. Karşıyaka maçı detayları araştırılıyor. Peki, Silifke Bld. Karşıyaka maçını hangi kanal veriyor? İşte Silifke Bld. Karşıyaka maçı yayın bilgisi haberimizde! Silifke Bld. Karşıyaka CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

SİLİFKE BLD. KARŞIYAKAMAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu ile İskenderunspor arasındaki TFF 3. Lig maçı, Altınordu Youtube kanalından canlı maç izlenebilecek.

SİLİFKE BLD. KARŞIYAKA maçı saat kaçta?

Silifke Bld. Karşıyaka Maçı, 1 Aralık Pazar günü oynanacak.

Silifke Bld. Karşıyaka Maçı, saat 14:00'te başlayacak.

SİLİFKE BLD. KARŞIYAKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Silifke Bld. Karşıyaka maçı henüz başlamadı.

SİLİFKE BLD. KARŞIYAKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Silifke Bld. Karşıyaka maçı, Mersin'de, Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanacak.