Son Dakika Spinal Müsküler Atrofi Haberleri

09:07 PAÜ'lü Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projeleri Denizli'de SMA hastası olan Yağız bebeğin tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunurken, Şanlıurfa Birecik ilçesinde bulunan 11 Temmuz İlkokulu Özel Eğitim sınıfına ihtiyaçları dahilinde eğitim malzemeleri ve giysi yardımında bulundu.

13:32 Evlenecek çiftlerden SMA testine yoğun ilgi Evlenecek çiftlerden SMA testine yoğun ilgi Giderleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan Spinal Musküler Atrofi testine yeni evlenecek çiftler yoğun ilgi gösteriyor.

09:08 Liste Geri Güncel Sma Hastası Irmak Bebek Destek Bekliyor Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, SMA Tip-1 hastası 3 yaşındaki Irmak Ateş'in tedavisi için bağış kampanyası başlattı.

00:58 SMA hastası İrem Nur bebek için Turgutlu tek yürek oldu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalanan 8 aylık İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için Manisa Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

17:04 SMA hastası İrem Nur bebek için Turgutlu tek yürek oldu SMA hastası İrem Nur bebek için Turgutlu tek yürek oldu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalanan 8 aylık İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için Manisa Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

16:05 "United Fight Alliance" müsabakaları Kayseri'de yapılacak Kayseri'de 20 Ağustos'ta yapılacak dövüş organizasyonu United Fight Alliance (UFA) müsabakalarına 10 ülkeden 18 sporcu katılacak.

21:37 Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı SMA hastası bebeğinin tedavisi için sosyal medyada yardım toplayan Melek Kaleli'nin açtığı canlı yayına katılan bir şahsın, teşhircilik yapması büyük tepkilere neden oldu. Aile, sapık hakkında suç duyurusunda bulunurken, şahsa yönelik büyük tepki yağdı.

16:51 Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'den SMA hastası Yiğit Alp'e destek Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, SMA hastası Yiğit Alp'e destek olmak için Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda kurulan stantları ziyaret etti.

14:52 Başkan Akın'dan İrem Nur bebek için yardım çağrısı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Temmuz ayı meclis toplantısında, SMA hastalığı ile mücadele eden 8 aylık İrem Nur Çakto'nun sağlığına kavuşması için başlatılan yardım kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

15:31 AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kentte SMA hastası Yiğit Alp Avşar'ın tedavisi için açılan yardım kermesini ziyaret ederek, Yiğit Alp'in durumu hakkında yakınlarından bilgi aldı.

11:05 Kumbaralarındaki paraları SMA hastası 11 aylık bebeğe gönderdiler Bilecik'te arkadaş olan iki kız çocuk, hayırlı bir işe imza atarak kumbaralarındaki paraları SMA hastası 11 aylık bebeğe gönderdiler.

09:18 Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı - Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Spinal Müsküler Atrofi hastalığına yakalanan 10 aylık bebek Defne için eski ünlü oyuncular ve ilçe protokolü sahaya çıkarak futbol oynadı.

11:24 Elifnaz'dan, SMA hastası Ahmet Alp için örnek davranış SMA hastası Ahmet Alp bebek için bileklik üreterek satışa sunan Elifnaz Gözde, projesini Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile paylaştı.

11:56 BİGGSİNERJİ ile iş fikirleri gerçeğe dönüşüyor Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknopark'ı (DEPARK) yürütücülüğünde, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen BİGGSİNERJİ programında, TÜBİTAK'a iletilen 23 projenin 8'i, 200 bin TL'ye kadar hibe desteği almaya hak kazandı.

11:15 SMA tip 1 hastası 6 aylık Eyüp Çınar'ın ailesini evinde ziyaret SMA tip 1 hastası Eyüp Çınar'ı ve ailesini ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Evladımızın tedavisi için gerekli miktarın kalan 30 gün içerisinde tamamlanacağına olan inancımız tam. Herkesi gücü nispetinde katkı vermeye davet ediyorum" dedi.

16:04 İzzet Yıldızhan, Mira Lina için seferber oldu Sanatçı İzzet Yıldızhan, Ankara'da Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Mira Lina Pala'nın sağlığına kavuşması için seferber oldu. İşte ayrıntılar...

17:45 "Dünya Als Günü Çevrimiçi Paneli"Nde Hastalıkla Mücadele Edenlerin Talepleri Ele Alındı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın "Engelsiz Vizyon Buluşmaları" kapsamında, Dünya ALS Günü dolayısıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çevrimiçi bir panel gerçekleştirildi.

17:06 Vali/Belediye Başkan V. Hacıbektaşoğlu, Sma-1 Hastası Minik Eflin Lina Bebek Yararına Düzenlenen Kermese Katıldı Türkiye genelinde kendisi için kampanyalar başlatılansma-1 (Spinal Müsküler Atrofi )(SMA) hastası Eflin Lina Özer adlı bebeğin tedavi olması ve yaşaması için Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Millet Kıraathanesi'nde kermes düzenlendi.

15:56 MUĞLA MİNİK DEFNE'NİN TEDAVİSİ İÇİN ZAMANLA YARIŞ MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan İzmirli Işıkdere Ailesi'nin 2,5 yaşındaki kızları SMA hastası Defne'nin tedavisi için zamana karşı yarış başlatıldı.

12:43 Erkek hemşire, oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalmıştı... Karar açıklandı Beşiktaş, Kuruçeşme'de ikamet eden ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti, apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna park ettiği yerde çalındı.

12:36 Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın mağdur sıfatıyla yer aldığı "çalıntı bisiklet" davası, şikayetin geri çekilmesinin ardından düştü Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın Beşiktaş'taki evinden çalınan elektrikli bisikletle ilgili yargılanan erkek hemşire Uygar K. hakim karşısına çıktı. Bisikleti teslim eden sanık hemşirenin bisiklet bedelini SMA tip 1 hastası Deniz Elmas'ın yardım hesabına yatırması üzerine oyuncu Deniz Çakır şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine dava düşürüldü.

09:27 Eski futbolcu ve hakemler SMA'lı Defne için bir araya geldi Balıkesir Masterler ve Beşiktaş Masterler futbol takımları Edremitli SMA Tip 1 hastası Defne bebeğe destek için yeşil sahada buluştu.

15:36 Hayata müzik ile tutunan Umut, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ile yeniden piyano çalmak için gün sayıyor İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan SMA Tip 2 olan 17 yaşındaki Umut, hayata piyano çalarak tutunuyor. Bir orkestra kadar şarkı repertuarı bulunan Umut, şimdilerde daha önce yaptıkları gibi yeniden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile piyano çalarak konser vermek istiyor.

15:05 Toprak Bebeğin Ailesinden Başkan Büyükerşen'e Ziyaret Eskişehir'de yaşayan SMA hastası 3. 5 yaşındaki Toprak bebeğin babası Reyhan Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve kampanya gönüllüleri İnci Şentürk ve Diler Arıkan Şentürk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

11:52 17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor 17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan Spinal Müsküler Atrofi Tip2 (SMATip2) olan 17 yaşındaki Umut, hayata piyano çalarak tutunuyor.

14:04 Akın Akınözü'nün takım elbisesini bakın kim satın aldı Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle hayran kitlesini genişleten oyuncu Akın Akınözü, SMA hastası Miran bebek için Hercai dizisinin ilk bölümünde giydiği takım elbisesini satılığa çıkarmıştı. O takım elbise yüksek bir fiyata satıldı. İşte alan kişi...

09:51 Toprak'a Umut ol Turnuvası Eskişehir'de yaşayan SMA Tip2 hastası 3.5 yaşındaki Toprak Yavaş'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bir destekte Sarıcakaya gençlerinden geldi.

18:52 SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar - SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar Balıkesir'in Edremit 9 Eylül Masterlar ve Balıkesir Masterler futbol takımları Edremitli SMA Tip 1 hastası Defne bebeğe destek için sahaya çıktı.

13:03 Ordu Büyükşehir Belediyesi SMA genetik tarama testini ücretsiz karşılayacak Ordu Büyükşehir Belediyesinin, yeni evlenecek çiftlerin talep etmesi durumunda Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının tespiti için yapılan SMA genetik tarama testini ücretsiz karşılayacağı bildirildi.

10:27 (MERSİN-Özel) Yok böyle işçi: Bulduğu tüm atıkları sanata dönüştürüyor (MERSİN-Özel) Yok böyle işçi: Bulduğu tüm atıkları sanata dönüştürüyor -Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Dilek Cansız, caddeleri ve kaldırımları süpürürken bulduğu tüm atıkları değerlendirerek, onlara yeniden hayat veriyor Mersin'de cadde ve kaldırımları...

10:02 Hayata tutunmak için yardım bekliyor Eskişehir'de yaşayan SMA hastası 3,5 yaşındaki Toprak'ın ailesinin, yaklaşık 2 milyon Euro olan tedavi masraflarını karşılamak için başlattığı bağışın, şu anda 12 kilo 600 gram ağırlığında olan talihsiz miniğin 900 gram daha kilo almadan amacına ulaşması gerekiyor.

10:23 Valimizden Minik Elif'in Ailesine Taziye Ziyareti Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkez Kanatlı köyünde yaşayan Tenha ailesine, Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 1 yaşındaki kızları Elif Eva için taziye ziyaretinde bulundu.

15:12 Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (1) HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Suç örgütlerinin üzerine gitmeyen, gidemeyen yargı HDP hakkında yeniden kapatma davası açarak mafyatik düzene bir kez daha kalkan olmuştur.

10:26 DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ DİYARBAKIR'da üçüncü kez kalbi duran Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastası 3,5 yaşındaki Meryem Acar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

11:09 BERİNAY'IN UMUDU GEN TEDAVİSİNDE ANKARA'da, Zehra ve Burak Özkesemen çiftinin Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan çocukları Berinay'ın (1), sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor.

09:21 Zeydan Karalar, "Halkımızı Ayrıştırmanın İmkanı Yok. Sorunları Birlikte Çözeceğiz." Türkiye'ye örnek olacak iş birliğiKaralar ve Kocaispir SMA hastası Şehmus Eren için bir araya geldiZeydan Karalar, "Halkımızı ayrıştırmanın imkanı yok. Sorunları birlikte çözeceğiz.

09:37 TEK İSTEKLERİ YUSUF'UN YAŞAMASI Mensure Polat çifti, SMA hastalığıyla dünyaya gelen 4 yaşındaki oğulları Yusuf'un tedavisi için yardım bekliyor.

16:59 Son dakika haberleri... SMA ve ALS gibi nöromusküler hastalıklar için hastanelerde özel birimler kurulacak Son dakika haberler... Sağlık Bakanlığınca, kas ve sinirleri etkileyen SMA, DMD ve ALS'nin de dahil olduğu nöromusküler hastalıkların teşhis ve tedavisi için yataklı hastanelerde özel birimler oluşturulacak.

16:59 Son dakika haberi: SMA'LI ELİF BEBEK HAYATINI KAYBETTİ, TOPLANAN 2,4 MİLYON LİRA DİĞER HASTALARA DAĞITILACAK Son dakika gündem haberi: BATMAN'da yaşayan Tenha çiftinin 1 yaşındaki kızları Elif Eva, bir süredir tedavi gördüğü Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastalığında yaşam mücadelesini kaybetti.

14:23 CHP'li Arık, evlilik öncesi yapılan tarama testlerine SMA'nın da eklenmesini istedi CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, evlilik öncesi yapılan tarama testlerine SMA taramasının da dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

12:15 Arda Turan'dan Ayaz Bebek'e destek İSYANYA'da Atletico Madrid ve Barcelona'da ülkemizi yıllarca temsil ettikten sonra yuvası Galatasaray'a dönen milli futbolcu Arda Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Mehtap-Sinan Ünen çiftinin SMA Tip2 hastası 23 aylık bebekleri Ayaz'ın tedavisine destek olmak için düzenlenen canlı...

10:59 7. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU MOOD Dergisi tarafından düzenlenen törenle bu yıl 7. Mood Ödülleri sahiplerini buldu.

12:38 Tedavisi için 2.2 milyon dolar toplanan Asya bebek, umuda uçuyor ANTALYA'da Bayram ve Güneş Demir çiftinin SMA Tip-1 hastası kızları 23 aylık Asya Demir'in tedavisi için, 2 milyon 200 bin dolar toplandı.

13:42 SMA tedavisi: İngiltere dünyanın en pahalı ilacı Zolgensma'yı kullanmaya başladı İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmeti NHS, Novartis Gen Terapileri tarafından üretilen Zolgensma için açıklanmayan oranda bir indirim elde etti.

08:17 Bileklikler Deniz için... Sosyal medyada Selen Öztürk ile canlı yayın gerçekleştiren Çakır, özel tasarım çiçekli tacını satışa sundu.

12:45 ABB'nin evlenecek çiftlere sağladığı ücretsiz SMA testine bir ayda 430 çift başvurdu Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), SMA hastalığının önceden tespit edilerek, tedavi edilmesi ve son dönemde artan hasta birey doğumlarının önüne geçilmesi amacıyla yeni evlenecek çiftlere yönelik başlattığı ücretsiz test desteği, yoğun ilgi gördü.