Son Dakika Spinal Müsküler Atrofi Haberleri

- 14.07.2021 14 Tem 09:07 PAÜ'lü Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projeleri
Denizli'de SMA hastası olan Yağız bebeğin tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunurken, Şanlıurfa Birecik ilçesinde bulunan 11 Temmuz İlkokulu Özel Eğitim sınıfına ihtiyaçları dahilinde eğitim malzemeleri ve giysi yardımında bulundu.
- 13.07.2021 13 Tem 15:47 Van Eğitim Araştırma Hastanesinde çocuk SMA merkezi hizmete açıldı
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesinde, çocuk SMA merkezi hizmete başladı.
- 13.07.2021 13 Tem 13:32 Evlenecek çiftlerden SMA testine yoğun ilgi
Evlenecek çiftlerden SMA testine yoğun ilgi Giderleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan Spinal Musküler Atrofi testine yeni evlenecek çiftler yoğun ilgi gösteriyor.
- 12.07.2021 12 Tem 09:08 Liste Geri Güncel Sma Hastası Irmak Bebek Destek Bekliyor
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, SMA Tip-1 hastası 3 yaşındaki Irmak Ateş'in tedavisi için bağış kampanyası başlattı.
- 10.07.2021 10 Tem 00:58 SMA hastası İrem Nur bebek için Turgutlu tek yürek oldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalanan 8 aylık İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için Manisa Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı.
- 09.07.2021 09 Tem 17:04 SMA hastası İrem Nur bebek için Turgutlu tek yürek oldu
SMA hastası İrem Nur bebek için Turgutlu tek yürek oldu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalanan 8 aylık İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için Manisa Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı.
- 08.07.2021 08 Tem 16:05 "United Fight Alliance" müsabakaları Kayseri'de yapılacak
Kayseri'de 20 Ağustos'ta yapılacak dövüş organizasyonu United Fight Alliance (UFA) müsabakalarına 10 ülkeden 18 sporcu katılacak.
- 08.07.2021 08 Tem 01:16 7 Temmuz 2021 Haberleri
7 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- 07.07.2021 07 Tem 21:37 Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı
SMA hastası bebeğinin tedavisi için sosyal medyada yardım toplayan Melek Kaleli'nin açtığı canlı yayına katılan bir şahsın, teşhircilik yapması büyük tepkilere neden oldu. Aile, sapık hakkında suç duyurusunda bulunurken, şahsa yönelik büyük tepki yağdı.
- 07.07.2021 07 Tem 16:51 Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'den SMA hastası Yiğit Alp'e destek
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, SMA hastası Yiğit Alp'e destek olmak için Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda kurulan stantları ziyaret etti.
- 07.07.2021 07 Tem 14:52 Başkan Akın'dan İrem Nur bebek için yardım çağrısı
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Temmuz ayı meclis toplantısında, SMA hastalığı ile mücadele eden 8 aylık İrem Nur Çakto'nun sağlığına kavuşması için başlatılan yardım kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.
- 03.07.2021 03 Tem 15:31 AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kentte SMA hastası Yiğit Alp Avşar'ın tedavisi için açılan yardım kermesini ziyaret ederek, Yiğit Alp'in durumu hakkında yakınlarından bilgi aldı.
- 02.07.2021 02 Tem 11:05 Kumbaralarındaki paraları SMA hastası 11 aylık bebeğe gönderdiler
Bilecik'te arkadaş olan iki kız çocuk, hayırlı bir işe imza atarak kumbaralarındaki paraları SMA hastası 11 aylık bebeğe gönderdiler.
- 01.07.2021 01 Tem 09:18 Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı
- Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Spinal Müsküler Atrofi hastalığına yakalanan 10 aylık bebek Defne için eski ünlü oyuncular ve ilçe protokolü sahaya çıkarak futbol oynadı.
- 30.06.2021 30 Haz 11:24 Elifnaz'dan, SMA hastası Ahmet Alp için örnek davranış
SMA hastası Ahmet Alp bebek için bileklik üreterek satışa sunan Elifnaz Gözde, projesini Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile paylaştı.
- 25.06.2021 25 Haz 11:56 BİGGSİNERJİ ile iş fikirleri gerçeğe dönüşüyor
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknopark'ı (DEPARK) yürütücülüğünde, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen BİGGSİNERJİ programında, TÜBİTAK'a iletilen 23 projenin 8'i, 200 bin TL'ye kadar hibe desteği almaya hak kazandı.
- 25.06.2021 25 Haz 11:15 SMA tip 1 hastası 6 aylık Eyüp Çınar'ın ailesini evinde ziyaret
SMA tip 1 hastası Eyüp Çınar'ı ve ailesini ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Evladımızın tedavisi için gerekli miktarın kalan 30 gün içerisinde tamamlanacağına olan inancımız tam. Herkesi gücü nispetinde katkı vermeye davet ediyorum" dedi.
- 24.06.2021 24 Haz 16:04 İzzet Yıldızhan, Mira Lina için seferber oldu
Sanatçı İzzet Yıldızhan, Ankara'da Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Mira Lina Pala'nın sağlığına kavuşması için seferber oldu. İşte ayrıntılar...
- 23.06.2021 23 Haz 17:45 "Dünya Als Günü Çevrimiçi Paneli"Nde Hastalıkla Mücadele Edenlerin Talepleri Ele Alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın "Engelsiz Vizyon Buluşmaları" kapsamında, Dünya ALS Günü dolayısıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çevrimiçi bir panel gerçekleştirildi.
- 23.06.2021 23 Haz 17:06 Vali/Belediye Başkan V. Hacıbektaşoğlu, Sma-1 Hastası Minik Eflin Lina Bebek Yararına Düzenlenen Kermese Katıldı
Türkiye genelinde kendisi için kampanyalar başlatılansma-1 (Spinal Müsküler Atrofi )(SMA) hastası Eflin Lina Özer adlı bebeğin tedavi olması ve yaşaması için Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Millet Kıraathanesi'nde kermes düzenlendi.
- 22.06.2021 22 Haz 15:56 MUĞLA MİNİK DEFNE'NİN TEDAVİSİ İÇİN ZAMANLA YARIŞ
MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan İzmirli Işıkdere Ailesi'nin 2,5 yaşındaki kızları SMA hastası Defne'nin tedavisi için zamana karşı yarış başlatıldı.
- 22.06.2021 22 Haz 12:43 Erkek hemşire, oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalmıştı... Karar açıklandı
Beşiktaş, Kuruçeşme'de ikamet eden ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti, apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna park ettiği yerde çalındı.
- 22.06.2021 22 Haz 12:36 Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın mağdur sıfatıyla yer aldığı "çalıntı bisiklet" davası, şikayetin geri çekilmesinin ardından düştü
Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın Beşiktaş'taki evinden çalınan elektrikli bisikletle ilgili yargılanan erkek hemşire Uygar K. hakim karşısına çıktı. Bisikleti teslim eden sanık hemşirenin bisiklet bedelini SMA tip 1 hastası Deniz Elmas'ın yardım hesabına yatırması üzerine oyuncu Deniz Çakır şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine dava düşürüldü.
- 19.06.2021 19 Haz 09:27 Eski futbolcu ve hakemler SMA'lı Defne için bir araya geldi
Balıkesir Masterler ve Beşiktaş Masterler futbol takımları Edremitli SMA Tip 1 hastası Defne bebeğe destek için yeşil sahada buluştu.
- 18.06.2021 18 Haz 15:36 Hayata müzik ile tutunan Umut, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ile yeniden piyano çalmak için gün sayıyor
İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan SMA Tip 2 olan 17 yaşındaki Umut, hayata piyano çalarak tutunuyor. Bir orkestra kadar şarkı repertuarı bulunan Umut, şimdilerde daha önce yaptıkları gibi yeniden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile piyano çalarak konser vermek istiyor.
- 18.06.2021 18 Haz 15:05 Toprak Bebeğin Ailesinden Başkan Büyükerşen'e Ziyaret
Eskişehir'de yaşayan SMA hastası 3. 5 yaşındaki Toprak bebeğin babası Reyhan Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve kampanya gönüllüleri İnci Şentürk ve Diler Arıkan Şentürk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.
- 18.06.2021 18 Haz 11:52 17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor
17 yaşındaki SMA hastası Umut, hayata müzik ile tutunuyor İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan Spinal Müsküler Atrofi Tip2 (SMATip2) olan 17 yaşındaki Umut, hayata piyano çalarak tutunuyor.
- 17.06.2021 17 Haz 14:04 Akın Akınözü'nün takım elbisesini bakın kim satın aldı
Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle hayran kitlesini genişleten oyuncu Akın Akınözü, SMA hastası Miran bebek için Hercai dizisinin ilk bölümünde giydiği takım elbisesini satılığa çıkarmıştı. O takım elbise yüksek bir fiyata satıldı. İşte alan kişi...
- 17.06.2021 17 Haz 09:51 Toprak'a Umut ol Turnuvası
Eskişehir'de yaşayan SMA Tip2 hastası 3.5 yaşındaki Toprak Yavaş'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bir destekte Sarıcakaya gençlerinden geldi.
- 15.06.2021 15 Haz 18:52 SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar
- SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar Balıkesir'in Edremit 9 Eylül Masterlar ve Balıkesir Masterler futbol takımları Edremitli SMA Tip 1 hastası Defne bebeğe destek için sahaya çıktı.
- 15.06.2021 15 Haz 13:03 Ordu Büyükşehir Belediyesi SMA genetik tarama testini ücretsiz karşılayacak
Ordu Büyükşehir Belediyesinin, yeni evlenecek çiftlerin talep etmesi durumunda Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının tespiti için yapılan SMA genetik tarama testini ücretsiz karşılayacağı bildirildi.
- 14.06.2021 14 Haz 10:27 (MERSİN-Özel) Yok böyle işçi: Bulduğu tüm atıkları sanata dönüştürüyor
(MERSİN-Özel) Yok böyle işçi: Bulduğu tüm atıkları sanata dönüştürüyor -Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Dilek Cansız, caddeleri ve kaldırımları süpürürken bulduğu tüm atıkları değerlendirerek, onlara yeniden hayat veriyor Mersin'de cadde ve kaldırımları...
- 14.06.2021 14 Haz 10:02 Hayata tutunmak için yardım bekliyor
Eskişehir'de yaşayan SMA hastası 3,5 yaşındaki Toprak'ın ailesinin, yaklaşık 2 milyon Euro olan tedavi masraflarını karşılamak için başlattığı bağışın, şu anda 12 kilo 600 gram ağırlığında olan talihsiz miniğin 900 gram daha kilo almadan amacına ulaşması gerekiyor.
- 12.06.2021 12 Haz 10:23 Valimizden Minik Elif'in Ailesine Taziye Ziyareti
Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkez Kanatlı köyünde yaşayan Tenha ailesine, Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 1 yaşındaki kızları Elif Eva için taziye ziyaretinde bulundu.
- 08.06.2021 08 Haz 15:12 Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (1)
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Suç örgütlerinin üzerine gitmeyen, gidemeyen yargı HDP hakkında yeniden kapatma davası açarak mafyatik düzene bir kez daha kalkan olmuştur.
- 08.06.2021 08 Haz 10:26 DİYARBAKIR KALBİ DURAN SMA'LI MERYEM, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
DİYARBAKIR'da üçüncü kez kalbi duran Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastası 3,5 yaşındaki Meryem Acar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.
- 07.06.2021 07 Haz 11:09 BERİNAY'IN UMUDU GEN TEDAVİSİNDE
ANKARA'da, Zehra ve Burak Özkesemen çiftinin Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan çocukları Berinay'ın (1), sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor.
- 07.06.2021 07 Haz 09:21 Zeydan Karalar, "Halkımızı Ayrıştırmanın İmkanı Yok. Sorunları Birlikte Çözeceğiz."
Türkiye'ye örnek olacak iş birliğiKaralar ve Kocaispir SMA hastası Şehmus Eren için bir araya geldiZeydan Karalar, "Halkımızı ayrıştırmanın imkanı yok. Sorunları birlikte çözeceğiz.
- 05.06.2021 05 Haz 09:37 TEK İSTEKLERİ YUSUF'UN YAŞAMASI
Mensure Polat çifti, SMA hastalığıyla dünyaya gelen 4 yaşındaki oğulları Yusuf'un tedavisi için yardım bekliyor.
- 04.06.2021 04 Haz 16:59 Son dakika haberleri... SMA ve ALS gibi nöromusküler hastalıklar için hastanelerde özel birimler kurulacak
Son dakika haberler... Sağlık Bakanlığınca, kas ve sinirleri etkileyen SMA, DMD ve ALS'nin de dahil olduğu nöromusküler hastalıkların teşhis ve tedavisi için yataklı hastanelerde özel birimler oluşturulacak.
- 03.06.2021 03 Haz 23:04 CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık: - "(SMA tarama testi) 2019 yılında 550 bin çift evlenmiş.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık: "(SMA tarama testi) 2019 yılında 550 bin çift evlenmiş.
- 03.06.2021 03 Haz 16:59 Son dakika haberi: SMA'LI ELİF BEBEK HAYATINI KAYBETTİ, TOPLANAN 2,4 MİLYON LİRA DİĞER HASTALARA DAĞITILACAK
Son dakika gündem haberi: BATMAN'da yaşayan Tenha çiftinin 1 yaşındaki kızları Elif Eva, bir süredir tedavi gördüğü Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastalığında yaşam mücadelesini kaybetti.
- 03.06.2021 03 Haz 14:23 CHP'li Arık, evlilik öncesi yapılan tarama testlerine SMA'nın da eklenmesini istedi
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, evlilik öncesi yapılan tarama testlerine SMA taramasının da dahil edilmesi gerektiğini belirtti.
- 03.06.2021 03 Haz 12:15 Arda Turan'dan Ayaz Bebek'e destek
İSYANYA'da Atletico Madrid ve Barcelona'da ülkemizi yıllarca temsil ettikten sonra yuvası Galatasaray'a dönen milli futbolcu Arda Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Mehtap-Sinan Ünen çiftinin SMA Tip2 hastası 23 aylık bebekleri Ayaz'ın tedavisine destek olmak için düzenlenen canlı...
- 03.06.2021 03 Haz 10:59 7. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
MOOD Dergisi tarafından düzenlenen törenle bu yıl 7. Mood Ödülleri sahiplerini buldu.
- 02.06.2021 02 Haz 12:38 Tedavisi için 2.2 milyon dolar toplanan Asya bebek, umuda uçuyor
ANTALYA'da Bayram ve Güneş Demir çiftinin SMA Tip-1 hastası kızları 23 aylık Asya Demir'in tedavisi için, 2 milyon 200 bin dolar toplandı.
- 01.06.2021 01 Haz 13:42 SMA tedavisi: İngiltere dünyanın en pahalı ilacı Zolgensma'yı kullanmaya başladı
İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmeti NHS, Novartis Gen Terapileri tarafından üretilen Zolgensma için açıklanmayan oranda bir indirim elde etti.
- 01.06.2021 01 Haz 08:17 Bileklikler Deniz için...
Sosyal medyada Selen Öztürk ile canlı yayın gerçekleştiren Çakır, özel tasarım çiçekli tacını satışa sundu.
- 27.05.2021 27 May 12:45 ABB'nin evlenecek çiftlere sağladığı ücretsiz SMA testine bir ayda 430 çift başvurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), SMA hastalığının önceden tespit edilerek, tedavi edilmesi ve son dönemde artan hasta birey doğumlarının önüne geçilmesi amacıyla yeni evlenecek çiftlere yönelik başlattığı ücretsiz test desteği, yoğun ilgi gördü.
- 27.05.2021 27 May 12:41 Evlenecek çiftler ücretsiz SMA testine yoğun ilgi gösteriyor
- Evlenecek çiftler ücretsiz SMA testine yoğun ilgi gösteriyor Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yeni evlenecek çiftlere ücretsiz Spinal Musküler Atrofi testi desteğine Başkentli çiftler yoğun ilgi gösteriyor.