1.Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maç 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Altınordu 2. Lig'e düştü.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 68 puana yükseldi ve Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselen 2. takım oldu. Altınordu ise 35 puana yükselmesine rağmen, Denizlispor'un ardından 2. Lig'e düşen 2. takım oldu.
Spor Toto 1. Lig'de sonuçlar şu şekilde;
Alınan sonuçların ardından Pendikspor, ligi 3. sırada tamamladı ve doğrudan play-off finaline kaldı. Ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off'ta sezonu 7. sırada tamamlayan Göztepe ile karşılaşacak. Sezonu 5. sırada bitiren Sakaryaspor, 6. sırada yer alan Eyüpspor ile Süper Lig için mücadele edecek.
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri;
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