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10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı - Son Dakika

10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı

03.02.2022 17:41
10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Adıyaman, Ankara, Bartın, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Manisa, Sivas, Van ve Zonguldak'ın yanı sıra Özbekistan'dan 330 sporcu katılıyor.

Şampiyona, yarın yapılacak final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.

10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı
10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı
10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı
10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı

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Manavgat, Türkiye, Antalya, Eskrim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı - Son Dakika
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