Fenerbahçe, 3-2 mağlup olduğu UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Kadıköy'de Olympiakos'u ağırladı.
Maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 11. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti ve tur adına durumu eşitledi.
İşte o gol;
Kanarya'nın milli yıldızı İrfan Can Kahveci, kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor. Tüm kulvarlarda 43. maçına çıkan İrfan Can, bu karşılaşmadaki golüyle birlikte sayısını 16'ya yükseltti. 28 yaşındaki futbolcunun 12 de asisti bulunuyor.
Son Dakika › Spor › 10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol - Son Dakika
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