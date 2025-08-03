10. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

10. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri Coşkuyla Yapıldı

10. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri Coşkuyla Yapıldı
03.08.2025 09:24  Güncelleme: 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen 10. Geleneksel Yağlı Güreşler, binlerce sporseverin katılımıyla büyük bir heyecan içinde gerçekleşti. Finalde altın kemeri Antalya'dan Ali İhsan Batmaz kazandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşler, "İstanbul'un Kırkpınar'ı" olma vizyonuyla bir kez daha büyük bir coşkuya sahne oldu. Şehir Parkı'nda kurulan er meydanında binlerce sporsever, 355 pehlivanın kıran kırana mücadelesine tanıklık etti. Organizasyon festival havasında geçerken, finalde altın kemeri Antalya'dan Ali İhsan Batmaz kazandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü ve mehter marşları eşliğinde başlayan etkinliklerde, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve protokol üyeleriyle birlikte çok sayıda vatandaş, Şehir Parkı'ndaki er meydanına yürüdü. Alanda başpehlivanlardan miniklere kadar 14 farklı boyda 355 pehlivan kol bağladı, müsabakalar gün boyu büyük çekişmeye sahne oldu. Başpehlivanların mücadelesi ve festival ortamı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreş severleri bir araya getirdi. Katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, etkinlik alanında renkli görüntüler yaşandı. Etkinliğe; Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Arnavutköy Güreş Ağası Selçuk Öztürk, Türkiye Güreş Federasyonu temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda güreş sever katıldı.

Mustafa Candaroğlu: "Bu güreşleri de yıllar boyu sürdüreceğiz"

Düzenlenen programa katılan ve konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bugün onuncusunu gerçekleştirdiğimiz geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde, bir önceki yıla göre katılım ve destek hamdolsun artıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Öncelikle burada bizlere destek olan, yanımızda bulunan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Tabii bir geleneği, bir kültürü yaşatmak ve bu geleneksel, tarihi güreşlerimizi vatandaşlarımızla, sporcularımızla ve siz değerli basın mensuplarıyla birlikte sürdürmek bizim asli görevimiz. Bu anlamda bize verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Biliyorsunuz, kısa bir süre önce Kırkpınar'ı gerçekleştirdik; 650 yıla yakın bir süredir devam eden yağlı güreşler, Er Meydanı'nda kıymetli sporcularımız ve güreş severlerin desteğiyle sürüyor. Biz de yerel yönetim olarak bu kültürü yaşatmaya ve devam ettirmeye kararlıyız. Güreşlerimiz, ilçemizin merkezinde, ulaşıma çok yakın, otopark sorunu olmayan bir alanda gerçekleşiyor. Bu da hem sporseverler hem de güreş meraklıları için güzel bir fırsat sunuyor. Tüm hemşehrilerimizi bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. İnşallah bugün gerçekleştirdiğimiz bu güreşleri de yıllar boyu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Altın kemer Antalya'ya gitti

Gün boyu devam eden müsabakalarda miniklerden başpehlivanlara kadar her kategoride kıyasıya mücadeleler yaşandı. Finalde Antalya'dan Ali İhsan Batmaz, zorlu rakiplerini geride bırakarak Arnavutköy'ün 10. başpehlivanı unvanını ve altın kemeri kazandı.

Tüm boylarda dereceye giren birinciler şu şekilde:

Minik Bir Boy: Hamza Buğra Doruk (Kocaeli)

Minik İki Boy: Atilla Paşaoğlu Yavuz (Sakarya)

Teşvik Bir Boy: Yiğit Baran Avcıyaka (İstanbul)

Teşvik İki Boy: Mustafa Berk Polat (İstanbul)

Tozkoparan Boyu: Salih Yıldız (Kocaeli)

Ayak Boyu: Muhammet Mustafa Kalyon (Yalova)

Deste Küçük Boy: Mustafacav Erdem Ciba (İstanbul)

Deste Orta Boy: Burak Serinkaya (Kocaeli)

Deste Büyük Boy: Serkan Tarım (İstanbul)

Küçük Orta Küçük Boy: Muhammed Ali Başar (Kocaeli)

Küçük Orta Büyük Boy: Muhammed Erdoğan (Kocaeli)

Büyük Orta Boy: Engin Atar (İstanbul)

Başaltı Boyu: Mustafa Yenişancak (Kocaeli)

Baş Boyu: Ali İhsan Batmaz (Antalya) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy, Festival, istanbul, Etkinlik, Antalya, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Sivas’ta düğünde halay kavgası 12 yaralı Sivas'ta düğünde halay kavgası! 12 yaralı
Sağanak yağış Konya’yı vurdu Köprü çöktü, evleri su bastı Sağanak yağış Konya'yı vurdu! Köprü çöktü, evleri su bastı
Mersin’de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı Mersin'de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
Samsun’da park halindeki tıra kamyonet çarptı 1 kişi öldü Samsun'da park halindeki tıra kamyonet çarptı! 1 kişi öldü
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü

09:32
Erzurum’a noter bulunamıyor Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter bulunamıyor! Bakanlık yeniden ilana çıktı
08:59
Eski AK Partili ilçe başkanı Şaban İş kazada hayatını kaybetti
Eski AK Partili ilçe başkanı Şaban İş kazada hayatını kaybetti
08:18
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali’ni vurdu Ukrayna’dan misilleme gecikmedi
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi
02:27
Ankara sular altında Evler enkaza döndü, vatandaşlar isyan etti
Ankara sular altında! Evler enkaza döndü, vatandaşlar isyan etti
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:45
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
08:25
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
08:13
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 09:45:51. #7.13#
SON DAKİKA: 10. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.