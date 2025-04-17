11. kattan düşmüştü! İşte Boupendza\'nın şüpheli ölümünün nedeni

Bir dönem Hatayspor'da da forma giymiş olan Aaron Boupendza, kariyerini sürdürdüğü Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Ölümü futbol dünyasını yasa boğan ve cinayet şüphesi bulunan Gabonlu futbolcu için Çin'den açıklama geldi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Gabonlu futbolcunun ölümüyle alakalı ilk olarak intihar ihtimali üzerinde durulduğu ifade edilmişti. İkinci seçenekte ise Boupendza'nın kazara düşme ihtimalinin göz önüne alındığı belirtilmişti. Son ihtimalin ise deneyimli futbolcunun kardeşi tarafından itilerek öldürülmesi olabileceği aktarılmıştı.

Tüm bu ihtimallerin tartışılmasının ardından Çin'den yapılan açıklamada Boupendza'nın kazara düştüğü ve ölümde cinayet şüphesinin bulunmadığı ifade edildi.

BALKONDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETMİŞ

Hangcou Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Çin Süper Ligi ekiplerinden Zhejiang FC formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, öğle saatlerinde Yuhang ilçesindeki kiralık apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine apartmana giden polis ekipleri, Boupendza'yı yaralı halde buldu. 28 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polislerin olay yerinde yaptığı incelemeler, tanıklarla görüşmeleri ve güvenlik kamerası görüntülerini gözden geçirmesi sonucunda Boupendza'nın balkondan kendiliğinden düştüğü anlaşılırken ceza davası açılmayacağı belirtildi.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

2020-21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.