Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski için sıcak bir gelişme yaşandı.
Matteo Moretto'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya çok yaklaştı.
Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Fransız ekibinin Fenerbahçe'ye 11 milyon euro artı bonuslar seviyesinde teklif sunduğu, sarı-lacivertlilerin bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.
Fenerbahçe, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın 26 yaşındaki oyuncu için yaptığı 9 milyon euro'luk teklifi reddetmişti.
Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. Toplam 1089 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?