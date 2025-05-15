13. Uluslararası Fetih Kupası Tanıtıldı - Son Dakika
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Spor

13. Uluslararası Fetih Kupası Tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

15.05.2025 15:37
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nde gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Dünya Etno spor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hüseyin Topbaş, Okçular Vakfının okçuluk sporuna ilk günden itibaren sahip çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda modern ve geleneksel olmak üzere 50 bin insanımız bu sporla buluştu. 30'u milli olmak üzere 250'den fazla sporcumuzla ülkemize şampiyonalarda madalyalar kazandık. Okmeydanı'ndaki tesisimiz, okçuluk talimleriyle Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesine uygun olarak yarışmalar ve turnuvalarla 365 gün yaşayan bir mekan oldu. Bu turnuvaların en önemlisi olan Uluslararası Fetih Kupası, kültür ve sporu bir araya getiren eşsiz bir organizasyon. Spor yönüyle bakınca modern, geleneksel ve makaralı olmak üzere 3 farklı disiplinde yüzlerce sporcunun katıldığı Dünya Okçuluk Federasyonunun takviminde bulunan ve sıralama puanı kazandıran, okçuluğa gönül veren herkesin yakından takip ettiği önemli bir turnuvadır. Okçular Tekkesi dünya okçuluğunun kalbinin attığı bir mekan haline gelmiştir. Kültür yönüyle İstanbul'un fethini, Fatih Sultan Mehmet'in anısını yaşattığımız gelenekselin zarafetiyle, modernin disiplinini harmanladığımız, milletimizin misafirperverliğini ve okçuluğa verdiği önemi tüm dünyaya gösterdiğimiz, geçmişimizle geleceğimiz arasında köklü bir bağ kurduğumuz önemli bir etkinliktir."

Bakan Bak: "Türkiye, dünya okçuluğunda çok önemli bir yerde"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin okçuluk sporunda önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Bu sporda son yıllardaki gelişmelerin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Bak, şöyle konuştu:

"Geleneksel okçuluğun liderliğini yapan Okçular Vakfına teşekkür ediyoruz. Okçular Tekkesi'nin ihya edilmesinde Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri var. Yedikule Zindanları geçmişimize, geleneklerimize olan bağlılığımızın göstergesi. Okçuluk alanında ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz'la altın kazandı, Öznur Cüre paralimpikte madalya kazandı. Türkiye, dünya okçuluğunda çok önemli bir yerde. Dünya okçuluğunun merkezi durumundadır. Antalya'da yapılan turnuvalar olimpik okçuluk açısından çok önemli. Türkiye, spor organizasyonları yapma noktasında inanılmaz bir yol aldı. Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde tesisleşme konusunda çok önemli bir süreç yaşamaktadır. Fetih Kupası, Dünya Okçuluk Federasyonu takviminde yer alan, birçok sporcunun ve ülkenin katılmak istediği bir organizasyon. Geleneksel spor dallarında federasyonlar kurduk, bu federasyonlarda lisanslı sporcu sayısı artıyor. Okullarda okçuluğa büyük talep var. Bu bizi gururlandırıyor. İstanbul bir dünya şehri, başkentlerin başkenti. Fetih Kupası, spor turizmi açısından da önemli. Her anlamda bunlara destek vermek için çalışıyoruz. Kupaya katılan herkese başarılar diliyoruz."

Bilal Erdoğan: "Geleneksel okçuluğun önderliğini yapmaya devam edeceğiz"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da Okçular Vakfının kurulduğu günden bu yana Fatih Sultan Mehmet'in mirasına sahip çıkmanın sorumluluğuyla çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Geleneksel okçuluğun yeniden ayağa kaldırılması ve Türkiye'nin okçulukta dünyada hak ettiği yere gelmesi tarihin bize yüklediği misyonun yeni nesillere aktarılması konusunda güzel katkılar sağlandı. Okçular Tekkesi, 50 bin üzerinde gencimizi okçulukla tanıştırdı. Şu anda gelenekselde ve olimpikte makaralıyla beraber 500'e yakın aktif lisanslı sporcumuz kulüp bünyesinde müsabakalara katılıyor. Sporcularımız 2020 ve 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemize madalyalar kazandırdı. 2024 Paris'te olimpik yayda sporcumuz bronz madalya aldı. 13. Fetih Kupası'nda, 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan sporcumuz Öznur Cüre ile tarihteki menzil taşı dikme geleneğini tekrarlayacağız. Nasıl ki Mete Gazoz olimpiyatlarda altın madalya aldıktan sonra Okmeydanı'nda menzil taşı dikildiyse Öznur'un da menzil taşını dikmiş olacağız. Bu geleneği de canlandırmış olacağız. Öznur için dikilen menzil taşı aynı zamanda tarihte bir kadın okçu için dikilen ilk menzil taşı olma özelliğiyle de dikkat çekici. Devamındaki sporcularımız da olimpiyatlarda altın madalya alırlarsa onların da birer menzil taşı olacak. Fetih Kupası'nda dünyanın birçok ülkesinden önemli sporcular hem geleneksel yayda hem de klasik ve makaralı yayda yarışacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Okçular Vakfı olarak geleneksel okçuluğun önderliğini yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 13. Uluslararası Fetih Kupası Tanıtıldı - Son Dakika

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